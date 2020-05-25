Илон Маск и Граймс изменили имя сына. Оно все равно необычное

Как ранее сообщалось, новорожденного сына пары назвали X Æ A-12. Но, как рассказала сама мама малыша в Instagram, согласно законам Калифорнии нельзя использовать цифры и символы при регистрации имен: только буквы английского алфавита, апострофы и дефисы. Поэтому число 12 было заменено на буквы, напоминающие римские цифры, в итоге вышло так: X Æ A-Xii.

Однако исполнительница ничего не сказала про лигатуру Æ. Вероятно, Маску и Граймс придется менять имя их сына в документах снова.

Ранее Граймс в своем Twitter-аккаунте расшифровала значение необычного имени X Æ A-12: X - неизвестная переменная;

Æ - эльфийское написание AI (любовь и/или искусственный интеллект);

A-12 - самолет-штурмовик;

буква "A" в имени также символизирует любимую песню Граймс "Архангел".

В свою очередь, Илон Маск впервые озвучил имя сына в эфире шоу Джо Рогана.

Маск по отдельности произнес каждую часть имени, в итоге получилось "Экс Эш Эй Твелв".