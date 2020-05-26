42 самоуправления вместо 119: законопроект в окончательном чтении. Начались пикеты

Планируется, что это станет первым заседанием Сейма, проводимым с использованием системы удаленных заседаний "э-Сейм".

Напомним, административно-территориальная реформа предусматривает формирование 42 самоуправлений вместо 119. Изменения должны вступить в силу в середине 2021 года, когда пройдут выборы в самоуправления.

Согласны не все

Представители Латвийской Зеленой партии (LZP) с 14:00 до 15:00 у здания Сейма вышли на два пикета, чтобы выразить недовольство способом рассмотрения закона об административно-территориальной реформе в окончательном чтении.

ФОТО: TVNET

По словам представителя LZP Лиги Булмейстере, партия категорически выступает против рассмотрения Сеймом такого важного вопроса в удаленном формате с использованием "непроверенной электронной системы".

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, были поданы заявки на проведение в это время одного пикета и одного собрания с числом участников до 50 человек. При условии соблюдения эпидемиологических ограничений Рижская дума не видит причин запрещать их проведение.

Организаторы обещали во время акций протеста соблюдать дистанцию два метра и другие ограничения.

По мнению одного из пикетчиков Петериса Димантса, принципы рассмотрения предложений в комиссии Сейма по административно-территориальной реформе были недемократичными, участие самоуправлений в обсуждении было ограниченным и формальным, а поданные предложения в основном не принимались во внимание.

Председатель правления LZP Эдгар Таварс в свою очередь заявил, что рассмотрение законопроекта под прикрытием чрезвычайной ситуации является аморальным, потому что у противников реформы нет возможности выразить свое недовольство.

По его словам, если бы не ограничения, позволяющие собрания до 25 человек, у Сейма собралось бы не менее 2500 человек.