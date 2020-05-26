В России вторая катастрофа Ми-8 за неделю. Погибли четыре человека

Ранним утром 26 мая на Чукотке в результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-8 погибли четыре человека, сообщает "Медуза".
Отмечается, что авария произошла при выполнении учебно-тренировочного полета на территории международного аэропорта Анадыря, принадлежащей Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета.
"Медуза" напоминает, что это уже вторая авария Ми-8 в России за последнюю неделю - 19 мая в Подмосковье разбился вертолет с военными, выполнявший тренировочный полет. Тогда погибли три человека.
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