Вт, 26.05.2020
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В России вторая катастрофа Ми-8 за неделю. Погибли четыре человека

Ми-8

ФОТО: AFP/SCANPIX

Ранним утром 26 мая на Чукотке в результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-8 погибли четыре человека, сообщает "Медуза".

Отмечается, что авария произошла при выполнении учебно-тренировочного полета на территории международного аэропорта Анадыря, принадлежащей Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета.

"Медуза" напоминает, что это уже вторая авария Ми-8 в России за последнюю неделю - 19 мая в Подмосковье разбился вертолет с военными, выполнявший тренировочный полет. Тогда погибли три человека.

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