В числе погибших в авиакатастрофе в Пакистане - знаменитая модель

Опубликованный список пассажиров доказывает, что она была в самолете, но ее имени нет среди выживших.

"Модная индустрия потеряла Зару Абид в авиакатастрофе",

- сообщила одной из первых о трагедии дизайнер Кади Шах.

Как сообщил друг модели, Зара уезжала на похороны отца, а на роковом рейсе возвращалась домой.

В соцсетях множество пакистанских знаменитостей принесли свои соболезнования семье Зары, отмечая, что она была "замечательной и трудолюбивой" женщиной.

Символично, но последняя фотография Зары в соцсетях была снята в самолете. Подпись гласила: "Летать высоко - хорошо..."

Zara Abid was doing the show for @SanaSafinaz and @catwalk_cares. Her uncle passed away & she left for Lahore. Im just sick to my stomach. This is so close to home. Huge tragedy for the Fashion industry. So many lives lost! Prayers #zaraabid#PIA_Plane_Crashed pic.twitter.com/O2Zjr72WN5 — Frieha Altaf (@FriehaAltaf) May 22, 2020

Напомним, самолет авиакомпании Pakistan International Airlines летел из города Лахор и должен был сесть в международном аэропорту "Джинна" в Карачи. Представитель авиакомпании сообщил, что на борту находились восемь членов экипажа, а не семь, как сообщалось ранее.

После падения самолет взорвался.

В результате погибли люди на земле, сколько - пока неизвестно. Директор одной из больниц Карачи рассказал, что в медучреждение привезли восемь умерших и 15 раненых жителей, который не были пассажирами самолета.

По словам очевидцев, самолет два или три раза пытался зайти на посадку, после чего рухнул на бедный и густонаселенный район рядом с аэропортом.

Министр внутренних дел Пакистана сообщил, что самолет упал по техническим причинам, пилот сообщал об аварийной ситуации после того, как отключился один двигатель.

За несколько дней до трагедии Пакистан разрешил коммерческие пассажирские авиаперевозки, ранее ограниченные из-за пандемии Covid-19.