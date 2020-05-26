Восточная граница: раскрыто взяточничество и расхищение в размере почти 1 млн евро

22 мая бюро завершило досудебное расследование по объемному уголовному делу о нескольких закупках Пограничной охраны, общая стоимость которых составляет более 3 млн евро.

IDB просит начать уголовное преследование семи лиц - двух должностных лиц Пограничной охраны и пяти лиц из трех различных компаний.

В ходе расследования были получены подтверждения того, что до объявления закупки технические спецификации, которые должны быть включены в закупку, были согласованы между должностными лицами Пограничной охраны и представителями конкретных поставщиков технического оборудования.

Кроме того, должностное лицо Пограничной охраны, пользуясь должностным положением, потребовало от компании взятки для обеспечения ее победы в конкурсе.

Таким образом, компания увеличила цену своего предложения на соответствующую сумму и одержала победу в четырех организованных Пограничной охраны закупках, а из госбюджета было похищено не менее 73 тыс. евро, которые в качестве взяток наличными получило должностное лицо Пограничной охраны.

В рамках этого дела расследовалось взяточничество должностных лиц Пограничной охраны в размере более 90 тыс. евро.

Кроме того, IDB расследовало действия работника одного из коммерческих предприятий, который умышленно ввел Пограничной охраны в заблуждение относительно соответствия предлагаемого в рамках закупки технического средства требованиям спецификации, таким образом мошенническим путем получив из бюджета более чем на 930 тыс. евро.

Учитывая, что оборудование, поставленное для нужд восточной границы, не соответствовало технической спецификации и не было доставлено вовремя, значительный ущерб был нанесен не только государственному бюджету, но и качеству охраны государственной границы, указывает IDB.

IDB работает еще над несколькими крупными и сложными уголовными делами, касающимися поставок оборудования для восточной границы.

Галерея: Жизнь на восточной границе