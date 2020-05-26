Путин поручил провести парад Победы 24 июня

"Мы сделаем это в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - заявил президент России.

Российский лидер поручил начать подготовку к событию.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу должен обеспечить при проведении парада "самый строгий режим безопасности, чтобы свести возможные риски к минимуму".

Также президент сообщил, что акция "Бессмертный полк" и Военно-морской парад пройдут в России 26 июля. Путин подчеркнул, что "Бессмертный полк" может быть перенесен еще на месяц, если сохранятся риски из-за эпидемии Covid-19.

Напомним, парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за распространения коронавируса был перенесен. Во время подготовки к параду Победы более 300 курсантов и офицеров, участвовавших в репетициях, заболели Covid-19.