Почти девять тонн свинца в год. В Калнциемсе начнут переработку аккумуляторов, местные против

Журналист LTV7 побывал на спорном проекте. Он сообщает, что старые индустриальные помещения в Калнциемсе предприятие EKOLEAD купило в 2012 году. С того самого момента начались споры с местными жителями. Идея о переработке аккумуляторов местным не понравилось. Они собрали более тысячи подписей против такого производства, но суды тянулись несколько лет, несмотря на то, что краевая дума разрешила строительство. Дело даже дошло до Верховного суда - выиграть его жителям Калнциемся не удалось.

Общественное обсуждение о присвоении EKOLEAD разрешения на загрязняющую деятельность категории А завершилось 17 мая. Такую категорию обычно выдают большим заводам, свинофермам и полигонам отходов.

"Здесь много рыбы, много живности всякой. После прошлого завода природа восстановилась примерно за 10-15 лет... Я не говорю, что такие заводы не нужны, но не в центре поселка же", - рассказал местный житель Алексей.

Люди опасаются, что продукты деятельности компании осядут в реке Лиелупе, до которой отсюда несколько десятков метров.

"В проекте этого завода заложено, что 65 тонн диоксида серы будет выбрасываться в воздух. Ветром их донесет и до Риги, и до Юрмалы, и до Елгавы", - прокомментировала еще одна местная жительница Жанна.

Отвечая на вопрос LTV7 о том, как бы реагировали на строительство подобного завода под окнами их квартиры владельцы предприятия, член правления ECOLEAD Денис Ульянов отметил: "Наверное, у меня не было бы большой радости. Конечно, я бы тоже возмутился. Калнциемс мне нравится с детства. Я уже много лет пытаюсь купить здесь участок земли на берегу реки. Когда-нибудь куплю и буду счастлив".

Пока своих будущих соседей Ульянов успокаивает: 65 тонн диоксида серы - это, по его словам немного. "Никакие нормы не будут превышены. Трава вокруг завода желтой не станет. Ни одной капли воды не попадет в Лиелупе", - прокомментировал он.

30 мая завершится срок подачи предложений к общественному обсуждению. Его организатор - Госслужба среды.

"У службы нет опасений. Есть оценка влияния на окружающую среду, выдвинуты условия о начале деятельности. Но, конечно, у местных жителей есть основания для опасений. Конечно, предприятие создает выбросы, но их влияние на среду можно ограничить", - отметила замдиректора Земгальского регионального управления среды.

Запуск завода планируется на начало или середину следующего года.

Видео: Сюжет LTV7