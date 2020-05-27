Под прикрытием кризиса Covid-19 в Латвии активизировались автомобильные воры

"Несколько значимых группировок вернулись в Латвию из стране Европы. Это организованные преступные группировки, которым доступно оборудование, с помощью которого они заводят новые машины, раскодируют ключи", - указал передаче начальник Второго отдела Управления уголовного розыска Госполиции Марис Приедниекс.

Чаще всего автомобильные воры действую по ночам и особенно полюбили дворы многоквартирных домов, где они могут не только выбрать марку, но и машину с наиболее легко взламываемой системой безопасности.

Рост объема краж ощущают и страховщики. По их словам, все чаще автомобили после угона разбирают на запчасти и продают как в Евросоюзе, так и за его пределами, сообщает передача.

Ранее краденные автомобили реализовывали в основном за пределами Евросоюза, но сейчас они часто остаются в границах союза, особенно - в разобранном виде.

"Очень много запчастей, так как границы относительно закрыты, воруют интересные машины. Есть классика - BMW, Audi".

Несколько лет назад снова начали воровать KIA и Huyndai, сейчас в топе Peugeot.

Опыт свидетельствует, что чем лучше экономическая ситуация, тем меньше угоняют машины, соответственно, когда экономическая ситуация ухудшается, однозначно растет число краж", - указал передача председатель правления Бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин.

По данным полиции, вернуть удалось чуть менее половины украденных машин, однако их стоимость после кражи почти никогда не покрывает расходы на страхование.