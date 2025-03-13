В Риге подана заявка на шествие и возложение цветов 16 марта

В отличие от прошлых лет, заявку подала организация VK Vilki. Ранее ее традиционно подавало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.

Мероприятие пройдет с 9:45 до 11:45. Планируется шествие от улицы Скарню до памятника Свободы, а затем возложение цветов.

Ожидается, что в мероприятии примут участие 100 человек.

Каждый год 16 марта в Риге и Лестене проходят мероприятия в память погибших во Второй мировой войне латышских легионеров.

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