Подана заявка о проведении шествия и возложении цветов в Риге 16 марта, в неофициальный день памяти латышских легионеров.
В Риге подана заявка на шествие и возложение цветов 16 марта
В отличие от прошлых лет, заявку подала организация VK Vilki. Ранее ее традиционно подавало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.
Мероприятие пройдет с 9:45 до 11:45. Планируется шествие от улицы Скарню до памятника Свободы, а затем возложение цветов.
Ожидается, что в мероприятии примут участие 100 человек.
Каждый год 16 марта в Риге и Лестене проходят мероприятия в память погибших во Второй мировой войне латышских легионеров.
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