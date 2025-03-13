В Риге будут усилены проверки иммигрантов

По его словам, в ходе предыдущих проверок в столице выяснилось, что около 5% иммигрантов находятся здесь нелегально.

В основном это бывшие студенты или иностранные работники, у которых истек срок действия вида на жительство, поэтому они не имеют законных оснований для пребывания в Латвии.

Их сначала предупреждают и призывают оформить вид на жительство, а если они этого не делают, то выдворяют из страны.

По данным муниципальной полиции Риги, в прошлом году иностранцы совершили в столице 6166 административных правонарушений, а 135 нарушителей были задержаны.

В основном правонарушения совершили граждане России, Украины, Литвы, Эстонии, Пакистана, Таджикистана, Кыргызстана и Индии. Самым частым видом правонарушений является нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.

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Ратниекс также сообщил, что обратится к министру экономики Виктору Валайнису, чтобы договориться о создании цифровой базы данных об иностранных гражданах, останавливающихся в местах для туристов, например, в хостелах.

В настоящее время существует требование регистрировать такую информацию только в журналах гостиниц и хостелов, что не позволяет правоохранительным органам эффективно ее использовать.

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