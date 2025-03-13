Смертельная авария в Курземе: погиб пешеход

Авария, в результате которой погибла женщина-пешеход, произошла в Курземе. Около 20:00 в среду полиция получила информацию о том, что в Вентспилсе на улице Дурбес мужчина на автомобиле BMW сбил женщину.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где позже скончалась.

За различные нарушения правил дорожного движения в среду был составлен 591 протокол, в том числе 233 - за превышение скорости.

Три водителя были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, еще двое - за вождение под воздействием наркотиков.

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