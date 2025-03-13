Согласие России на предложенное США 30-дневное прекращения огня с Украиной станет первым шагом к началу мирных переговоров - такое мнение выразил бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии и экс-посол в Казахстане и Азербайджане Юрис Маклаков.
Экс-командующий НВС высказался о возможности прекращения огня в Украине
Он отметил, что согласие Украины на 30-дневное прекращение огня означает первый этап мирных переговоров. Маклаков подчеркнул, что в настоящее время известно о визите американских официальных лиц в Россию для обсуждения этого вопроса.
По его мнению, президент США Дональд Трамп, который в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о своей способности остановить войну, развязанную Россией против Украины, может достичь этой цели.
Бывший командующий НВС отметил, что решительность Трампа достаточно убедительна - между США и Украиной достигнуто соглашение о добыче полезных ископаемых, хотя пока оно еще не подписано. Кроме того, после встречи представителей Украины и США в Саудовской Аравии, где Украина согласилась на 30-дневное перемирие, США отменили приостановку обмена разведданными и возобновили оказание военной помощи Украине.
По словам Маклакова, Трамп также обещал столь же решительно действовать в отношении России. Поэтому у бывшего командующего НВС сложилось впечатление, что план американского президента по установлению мира между воюющими сторонами может реализоваться. Однако пока остается неясным, сколько времени это займет. Эксперт предполагает, что это может занять минимум год.
"Необходимо сделать первые шаги, чтобы убедиться, что обе стороны согласны на 30-дневное прекращение огня. Да, и Украина, и Россия будут использовать это время в своих целях, но другого пути к установлению мира между воюющими сторонами нет. Думаю, сначала можно ввести первый мирный месяц, за которым последует следующий", - заявил эксперт.
Бывший командующий НВС призвал обратить внимание на конфликт между Израилем и Палестиной, где также на месяц было объявлено перемирие и проведен обмен заложниками. Он отметил, что, хотя имели место отдельные боевые столкновения, в целом перемирие было введено. По его мнению, это стандартная процедура, которую следует применять и в данном случае.
Говоря о том, что Россия не хочет допустить вступления Украины в НАТО и не собирается возвращать оккупированные территории, и можно ли в таком случае говорить о справедливом мире, на котором настаивает Европа, Маклаков заявил, что в мирных переговорах должен участвовать и Европейский союз (ЕС).
Он предположил, что Россия и США практически договорились о том, что оккупированные Россией территории останутся под ее контролем, а Украина не станет членом НАТО.
"Будем ждать, когда к переговорам подключится Европа со своими аргументами и контраргументами. Также следует дождаться момента, когда Украина и Россия сядут за стол переговоров", - сказал бывший командующий НВС.
Он подчеркнул, что впереди еще долгий путь, так как в ходе процесса могут состояться обмен пленными и обсуждение санкций, введенных против России США и ЕС.
Кроме того, Маклаков отметил, что большую роль будет играть дипломатия и то, насколько эффективно Украина и Европа смогут отстоять свою позицию. По мнению эксперта, весьма вероятно, что США будут противостоять аргументам Украины и ЕС в вопросе возвращения оккупированных территорий Украине, вступления Украины в НАТО и возможного присутствия миротворческих сил в стране.
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