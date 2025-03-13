Экс-командующий НВС высказался о возможности прекращения огня в Украине

"Необходимо сделать первые шаги, чтобы убедиться, что обе стороны согласны на 30-дневное прекращение огня. Да, и Украина, и Россия будут использовать это время в своих целях, но другого пути к установлению мира между воюющими сторонами нет. Думаю, сначала можно ввести первый мирный месяц, за которым последует следующий", - заявил эксперт.

Бывший командующий НВС призвал обратить внимание на конфликт между Израилем и Палестиной, где также на месяц было объявлено перемирие и проведен обмен заложниками. Он отметил, что, хотя имели место отдельные боевые столкновения, в целом перемирие было введено. По его мнению, это стандартная процедура, которую следует применять и в данном случае.

Говоря о том, что Россия не хочет допустить вступления Украины в НАТО и не собирается возвращать оккупированные территории, и можно ли в таком случае говорить о справедливом мире, на котором настаивает Европа, Маклаков заявил, что в мирных переговорах должен участвовать и Европейский союз (ЕС).

Он предположил, что Россия и США практически договорились о том, что оккупированные Россией территории останутся под ее контролем, а Украина не станет членом НАТО.

"Будем ждать, когда к переговорам подключится Европа со своими аргументами и контраргументами. Также следует дождаться момента, когда Украина и Россия сядут за стол переговоров", - сказал бывший командующий НВС.

Он подчеркнул, что впереди еще долгий путь, так как в ходе процесса могут состояться обмен пленными и обсуждение санкций, введенных против России США и ЕС.

Кроме того, Маклаков отметил, что большую роль будет играть дипломатия и то, насколько эффективно Украина и Европа смогут отстоять свою позицию. По мнению эксперта, весьма вероятно, что США будут противостоять аргументам Украины и ЕС в вопросе возвращения оккупированных территорий Украине, вступления Украины в НАТО и возможного присутствия миротворческих сил в стране.

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