В Риге можно недорого взять в аренду участок для сада или огорода

Представитель Рижской думы Сандра Пуките рассказала, что списки доступных участков можно посмотреть на сайте Рижской думы.

По ее словам, сейчас несколько свободных участков есть в районах Кишэзерс и Пардаугава.

Например, участок площадью 285 м² на Яунциема гатве можно арендовать на четыре года за 7,41 евро в год (без PVN).

Стоимость аренды садовых участков в Риге зависит от их кадастровой стоимости и срока договора: 1,5% для договоров до 3 лет и 2,5% - от 3 до 5 лет. В среднем аренда обходится от 5 до 70 евро в год. Дополнительно нужно оплачивать вывоз мусора.

Однако существуют и ограничения на аренду участка.

"Существуют ограничения. Один человек, зарегистрированный в Риге, может получить либо один участок площадью до 600 кв.м, либо два небольших свободных садовых участка площадью по 300 кв.м каждый. Приоритет отдается многодетным семьям, лицам с инвалидностью и малообеспеченным. Для получения "свободного семейного огорода" необходимо, в первую очередь, подать заявление. Если претендент относится к категории приоритетных, нужно предоставить соответствующие документы, такие как свидетельство об инвалидности и другие", - поделилась Пуките.

Также арендаторам стоит учитывать, что участки могут быть изъяты, если город решит использовать землю для других нужд.

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