Помните дедушку семи внуков, которого принимают за 30-летнего? Он раскрыл еще один секрет молодости!

У Энди Уилкинсона трое детей (Клэр - 37 лет, Ли - 35 лет и Сара - 33 года). Интересно, что при прогулках с дочерьми людям кажется, что он их возлюбленный, а не папа, рассказывает "Чемпионат".
Me and 3 of my 7 grandkids at Warwick Castle, birthday grandson 8yrs old up the tree. Draw from the energy of youth and learn from them, thats what keeps me young at 55 😊❤️ 🔷 #fitfam #family #grandkids#grandchildren #happy #family #blessed #warwickcastle #ageless #ageisbutanumber #fitover50 #fitat50 #fitnessover40 #fitnessforlife #fitnessgrandad #fitnessaddict #fitnesmotivation #coventry #inspire #inspiration
"Я знаю, что выгляжу намного моложе своего возраста, и люди часто ошибаются, глядя на меня. В отпуске я могу прогуляться голым по пояс, когда виден пресс. Ко мне начинают обращаться 30-летние девушки. Иногда меня ошибочно воспринимают за партнера моей дочери. Такое смущает. Хотя друзья находят забавным, когда я шокирую людей тем, что у меня уже семь внуков", - приводит слова Энди портал.
К мужчине нередко обращаются в Instagram с вопросом, как достичь такой внешности к 56 годам. Согласно словам Уилкинсона, ему приятно слышать подобные комментарии, и он говорит, что нужно:
- чаще спать в темной комнате;
- с возрастом уменьшать в порциях количество углеводов;
- избегать стресса и говорить себе, что все будет хорошо;
- тренироваться не больше 3-х раз в неделю.
Он также отмечает, что тут играет роль и генетика, однако главного секрета нет - дело в проделанной тяжелой работе и диете.
Для всех заинтересованных Энди также составил план своего питания!
Завтрак
- небольшой ломтик хлеба с кусочком лосося, два яйца пашот и половина авокадо;
- миска с семенами чиа и льна вперемешку с черникой;
- семена конопли и столовая ложка арахисового масла с миндальным молоком.
Обед
- курица Каджун;
- две-три столовые ложки риса и брокколи (иногда с ложкой салата коулслоу).
Ужин
- тушеное рагу из нарезанной кубиками курицы;
- сладкая кукуруза и замороженные овощи;
- или тайское (либо индийское) куриное карри с двумя ложками риса.
Закуски
Обычно он обходится без них, но в качестве исключения он может съесть горсть миндаля (либо бразильских орехов) или яблоко.
Сладкое
Маленький батончик из 70% темного шоколада или профитроль.
Напитки
Каждый день - три литра воды. Из других напитков (очень редко) - кофе или бокал хорошего красного вина.
"А что касается тренировок, то обычно занимаюсь три раза в неделю не более часа. Я нахожу, что люди иногда слишком много тренируются и получают травмы или не видят желаемых результатов. Тело нуждается во времени, чтобы восстановиться. Я стараюсь отдохнуть хотя бы один день между тренировками", - признался Энди.
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