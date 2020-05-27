Помните дедушку семи внуков, которого принимают за 30-летнего? Он раскрыл еще один секрет молодости!

"Я знаю, что выгляжу намного моложе своего возраста, и люди часто ошибаются, глядя на меня. В отпуске я могу прогуляться голым по пояс, когда виден пресс. Ко мне начинают обращаться 30-летние девушки. Иногда меня ошибочно воспринимают за партнера моей дочери. Такое смущает. Хотя друзья находят забавным, когда я шокирую людей тем, что у меня уже семь внуков", - приводит слова Энди портал.

К мужчине нередко обращаются в Instagram с вопросом, как достичь такой внешности к 56 годам. Согласно словам Уилкинсона, ему приятно слышать подобные комментарии, и он говорит, что нужно:

чаще спать в темной комнате;

с возрастом уменьшать в порциях количество углеводов;

избегать стресса и говорить себе, что все будет хорошо;

тренироваться не больше 3-х раз в неделю.

Он также отмечает, что тут играет роль и генетика, однако главного секрета нет - дело в проделанной тяжелой работе и диете.

Для всех заинтересованных Энди также составил план своего питания!

Завтрак

небольшой ломтик хлеба с кусочком лосося, два яйца пашот и половина авокадо;

миска с семенами чиа и льна вперемешку с черникой;

семена конопли и столовая ложка арахисового масла с миндальным молоком.

Обед

курица Каджун;

две-три столовые ложки риса и брокколи (иногда с ложкой салата коулслоу).

Ужин

тушеное рагу из нарезанной кубиками курицы;

сладкая кукуруза и замороженные овощи;

или тайское (либо индийское) куриное карри с двумя ложками риса.

Закуски

Обычно он обходится без них, но в качестве исключения он может съесть горсть миндаля (либо бразильских орехов) или яблоко.

Сладкое

Маленький батончик из 70% темного шоколада или профитроль.

Напитки

Каждый день - три литра воды. Из других напитков (очень редко) - кофе или бокал хорошего красного вина.

"А что касается тренировок, то обычно занимаюсь три раза в неделю не более часа. Я нахожу, что люди иногда слишком много тренируются и получают травмы или не видят желаемых результатов. Тело нуждается во времени, чтобы восстановиться. Я стараюсь отдохнуть хотя бы один день между тренировками", - признался Энди.