Ср, 27.05.2020
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  • Что сделать из редиса? Например, коктейль или запечь его! 4 необычных рецепта с этим овощем

Что сделать из редиса? Например, коктейль или запечь его! 4 необычных рецепта с этим овощем

ФОТО: Depositphotos

Яркие, хрустящие и полезные - редиска, вкус которой нас радует особенно в весенние и летние месяцы. Как оказалось, этот овощ можно использовать по-разному. Рассказываем! 

Кефирный коктейль с редисом

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты на одну порцию:

  • 150 мл кефира;
  • 5 редисок;
  • соль;
  • молотый черный перец;
  • ростки гороха по желанию.

Приготовление (10 минут):

  1. Редис помыть, порезать на половинки и переложить в блендер.
  2. Добавляем кефир, соль, перец.
  3. Переливаем напиток в стакан. По желанию украшаем. 

Салат с редисом и яйцом

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 5-7 редисок;
  • 30 граммов лука;
  • 5 вареных яиц;
  • сметана;
  • соль.

Приготовление (20 минут): 

  1. Редис вымыть и нарезать ломтиками.
  2. Немного посолить.
  3. Мелко нарезать яйца и лук.
  4. Все перемешать и добавить сметану. 

Маринованный редис

 

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты на 6 порций:

  • 15-20 средних редисок;
  • 1 ст. л. коричневого сахара;
  • 1 ст.л. соли;
  • 100 мл яблочного уксуса;
  • 50 мл воды.

Приготовление (50 минут):

  1. Редис моем, чистим и нарезаем ломтиками. 
  2. Посыпаем редис солью и сахаром, перемешиваем и оставляем на 20 минут.
  3. В кастрюльке нагреваем уксус вместе с водой.
  4. Поливаем редис, перемешиваем пока не растают сахар и соль. 
  5. Оставляем, чтобы остыло.

Редис, запеченный в духовке

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 450 граммов редиса;
  • 2 столовых ложки оливкового масла;
  • соль;
  • кунжут;
  • свежая петрушка.

Приготовление (20 минут): 

  1. Нагреваем духовку до 180 градусов.
  2. Чистим, моем и разрезаем на половинки редис. Можно разрезать и на четыре части - все зависит от размера. 
  3. Выкладываем на противень, наливаем оливковое масло и перемешиваем, чтобы масло было на всех кусочках.
  4. Запекаем 20 минут или до коричневатого цвета.
  5. Вынимаем из духовки, солим. Можно добавить семечки кунжута и свежую петрушку. 

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