Что сделать из редиса? Например, коктейль или запечь его! 4 необычных рецепта с этим овощем

Яркие, хрустящие и полезные - редиска, вкус которой нас радует особенно в весенние и летние месяцы. Как оказалось, этот овощ можно использовать по-разному. Рассказываем!
Кефирный коктейль с редисом
Ингредиенты на одну порцию:
- 150 мл кефира;
- 5 редисок;
- соль;
- молотый черный перец;
- ростки гороха по желанию.
Приготовление (10 минут):
- Редис помыть, порезать на половинки и переложить в блендер.
- Добавляем кефир, соль, перец.
- Переливаем напиток в стакан. По желанию украшаем.
Салат с редисом и яйцом
Ингредиенты:
- 5-7 редисок;
- 30 граммов лука;
- 5 вареных яиц;
- сметана;
- соль.
Приготовление (20 минут):
- Редис вымыть и нарезать ломтиками.
- Немного посолить.
- Мелко нарезать яйца и лук.
- Все перемешать и добавить сметану.
Маринованный редис
Ингредиенты на 6 порций:
- 15-20 средних редисок;
- 1 ст. л. коричневого сахара;
- 1 ст.л. соли;
- 100 мл яблочного уксуса;
- 50 мл воды.
Приготовление (50 минут):
- Редис моем, чистим и нарезаем ломтиками.
- Посыпаем редис солью и сахаром, перемешиваем и оставляем на 20 минут.
- В кастрюльке нагреваем уксус вместе с водой.
- Поливаем редис, перемешиваем пока не растают сахар и соль.
- Оставляем, чтобы остыло.
Редис, запеченный в духовке
Ингредиенты:
- 450 граммов редиса;
- 2 столовых ложки оливкового масла;
- соль;
- кунжут;
- свежая петрушка.
Приготовление (20 минут):
- Нагреваем духовку до 180 градусов.
- Чистим, моем и разрезаем на половинки редис. Можно разрезать и на четыре части - все зависит от размера.
- Выкладываем на противень, наливаем оливковое масло и перемешиваем, чтобы масло было на всех кусочках.
- Запекаем 20 минут или до коричневатого цвета.
- Вынимаем из духовки, солим. Можно добавить семечки кунжута и свежую петрушку.
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