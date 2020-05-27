Дискредитированный остеопат распространяет ложь о пандемии Covid-19

"Тест PCR нельзя использовать для диагностических целей".

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.

Интервьюируемый утверждает, что тесты PCR, которые и в Латвии используют для установления присутствия вируса, нельзя использовать для диагностических целей, а только в случаях, когда "у какой-то частицы уже была идентифицирована последовательность генома". Всемирная организация здравоохранения признала тесты PCR самым надежным методом для установления присутствия этого вируса.

"Никто еще не предоставил даже одну смерть именно от вируса".

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.

То, что смерть вызывает Covid-19, обосновывают как по руководящим линиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ESPKC), так и каждое государство само по установленной процедуре. По руководящим линиям ВОЗ и ESPKC жертвами вируса считаются люди, у которых подтвержден положительный результат коронавируса SARS-CoV-2, и Covid-19 был первичной или вторичной причиной смерти.

В свою очередь у утверждения, что "врачи и медсестры исправляют удостоверения о смерти, чтобы первичная причина смерти была Covid-19", нет обоснования. Даже президент США Дональд Трамп, в сказанном которым в Белом доме Бутар в этом видео предлагает не сомневаться и его слушать, сказал, что число жертв Covid-19 примерное. В апреле Центр по контролю заболеваний США опубликовал новые руководящие линии, как регистрировать связанные с коронавирусом смерти: "В случаях, если нельзя установить точный диагноз Cоvid-19, однако на это есть подозрения, в удостоверении о смерти разрешается писать Covid-19 как "возможную" или "вероятную" причину смерти".

"Если ты получил вакцину от гриппа, особенно троекратную вакцину от гриппа, очень возможно, что тест на Covid-19 покажет лже-положительный результат".

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.

Подобное утверждение Re:Check опроверг в этой статье. Нет достаточных научных данных, подтверждающих бы связь между вакциной от гриппа и Covid-19. В опубликованном в январе исследовании, в котором выяснялось, увеличивает ли вакцина от гриппа риск заразиться другим вирусом дыхательных путей, корреляцию доказать не удалось.

Сомнительный информационный канал

Ведущий передачи - Герри Франчи, который ведет интернет-канал Next News Network. Он презентует его как первый консервативный Youtube-канал, достигший миллиарда просмотров. Вид студии и манера речи Франчи напоминают выпуск новостей, однако на самом деле Next News Network включен в черный список сайтов фейковых новостей, которая регулярно воспроизводит утверждения кремлевской пропаганды.

На этом YouTube-канале часто звучат различные фабрикации, недоказанные утверждения, например, что Билл Клинтон изнасиловал несовершеннолетнюю девочку или Хиллари Клинтон страдает от болезни Паркинсона. Франчи в свое время распространял лживые утверждения, что США собираются строить концлагеря для тех американцев, которые не согласны с правительством, или что Мишель Обама сменила пол.

ФОТО: Франчи популяризирует мнение, что Мишель Обама была мужчиной. Источник: скриншот Twitter

Брантс, который разместил это видео в своем профиле, регулярно делится подобными конспирационными постами. Интервью с Рашидом Бутаром переведено на латышский язык, однако, сделал ли это Брантс или кто-то другой, Re:Check выяснить не удалось, так как Брантс на вопросы не ответил.

Вывод: В обещающем правду видео Бутара о Covid-19 содержатся лживые утверждения, у которых нет научного подтверждения. Квалификация интервьюируемого медика - остеопата - ранее уже ставилась под сомнение и Youtube удалил минимум еще одно его видео о Covid-19 как лживое. Да и сам канал, на котором оно находится, признан распространителем фейковых новостей.