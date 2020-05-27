Дискредитированный остеопат распространяет ложь о пандемии Covid-19
"Многократно удаленное с YouTube интервью с доктором Рашидом Бутаром", - так призывал пользователей Facebook посмотреть это видео Карлис Брантс. Видео, переведенной на латышский язык версией которого поделились почти полтысячи человек, обещает раскрыть скрытую правительствами и средствами массовой информации правду о вызванной Covid-19 пандемии. В нем содержится несколько неверных и недоказанных утверждений, в том числе и о том, что за вспышку пандемии ответственность несет врач Энтони Фаучи.
Гость передачи Бутар, которого в эфире называют "одним из 50 лучших врачей США", - остеопат, которому Совет медиков Северной Каролины дважды делал выговор за неэтичное лечение пациентов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США (FDA) предупредило его о неразрешенной популяризации неподтвержденных лекарств.
В свою очередь, из-за своих альтернативных приемов лечения он не один раз попадал в поле внимания СМИ. Он использует недоказанные методы лечения практически для каждого медицинского диагноза, начиная с аутизма и заканчивая раком. Он называет это "хелато (chelation) терапией" - так из организма он выводит металлы.
Во время пандемии Covid-19 это уже не первый раз, когда он распространяет конспирационные видео, которые YouTube удаляет из-за их лживости.
"Фаучи прямым образом ответственен не только за пандемию, но и за реакцию на нее".
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.
Бутар начинает с обвинений, что Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, виновен в пандемии, так как "уже с 2015 года он незаконно позволял финансировать исследования, которые сейчас привели к Covid-19".
Руководимый Фаучи институт действительно исследует распространение вирусов. Однако исследование, в ходе которого испытывали, могут ли коронавирусы переноситься от животных к людям, - только одно из финансируемых Институтом здравоохранения США исследований. За последние шесть лет опубликованы минимум 20 исследований. Кроме того, их финансировали после того, как в 2003 году в мире распространялся другой вид коронавируса - атипичная пневмония.
Идею, что вирус в лаборатории создан искусственно, как это утверждает Бутар, Re:Check уже опроверг здесь и здесь.
Бутар также утверждает, что в своей речи в 2017 году Фаучи прогнозировал, что администрация нынешнего президента США столкнется с пандемией. Бутар охарактеризовал это как подозрительное совпадение, указав, что распространение вируса было спланировано заранее.
В своей речи в университете Джорджтауна Фаучи действительно предупреждал, что в дальнейшие годы правительству США, возможно, придется столкнуться со вспышкой неизвестной болезни, однако, как и другие спикеры, он призывал осознавать потенциальные риски и своевременно к ним подготовиться.
Фаучи - не единственный, кто говорил на эту тему уже ранее. О возможности глобальной пандемии предупреждали несколько ученых.
"Нет такого вируса, который прыгал бы на 6 или 12 футов!"
Скорее неправда - в утверждении содержится крупица правды, однако во внимание не приняты важные факты и/или контекст, таким образом, высказывание вводит в заблуждение или находится вне контекста.
Таким образом Бутар пытается обосновать, что социальное дистанцирование необоснованно.
Шесть футов, или 1,8 метра, - не магическое расстояние, гарантирующее полную защиту, однако ученые обосновывают, что большая часть капель, выделяемых человеком во время кашля или чихания, приземляется не далее двух метров. Однако другие исследования показывают, что капли слюны могут распространяться даже далее двух метров.
"Тест PCR нельзя использовать для диагностических целей".
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.
Интервьюируемый утверждает, что тесты PCR, которые и в Латвии используют для установления присутствия вируса, нельзя использовать для диагностических целей, а только в случаях, когда "у какой-то частицы уже была идентифицирована последовательность генома". Всемирная организация здравоохранения признала тесты PCR самым надежным методом для установления присутствия этого вируса.
"Никто еще не предоставил даже одну смерть именно от вируса".
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.
То, что смерть вызывает Covid-19, обосновывают как по руководящим линиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ESPKC), так и каждое государство само по установленной процедуре. По руководящим линиям ВОЗ и ESPKC жертвами вируса считаются люди, у которых подтвержден положительный результат коронавируса SARS-CoV-2, и Covid-19 был первичной или вторичной причиной смерти.
В свою очередь у утверждения, что "врачи и медсестры исправляют удостоверения о смерти, чтобы первичная причина смерти была Covid-19", нет обоснования. Даже президент США Дональд Трамп, в сказанном которым в Белом доме Бутар в этом видео предлагает не сомневаться и его слушать, сказал, что число жертв Covid-19 примерное. В апреле Центр по контролю заболеваний США опубликовал новые руководящие линии, как регистрировать связанные с коронавирусом смерти: "В случаях, если нельзя установить точный диагноз Cоvid-19, однако на это есть подозрения, в удостоверении о смерти разрешается писать Covid-19 как "возможную" или "вероятную" причину смерти".
"Если ты получил вакцину от гриппа, особенно троекратную вакцину от гриппа, очень возможно, что тест на Covid-19 покажет лже-положительный результат".
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.
Подобное утверждение Re:Check опроверг в этой статье. Нет достаточных научных данных, подтверждающих бы связь между вакциной от гриппа и Covid-19. В опубликованном в январе исследовании, в котором выяснялось, увеличивает ли вакцина от гриппа риск заразиться другим вирусом дыхательных путей, корреляцию доказать не удалось.
Сомнительный информационный канал
Ведущий передачи - Герри Франчи, который ведет интернет-канал Next News Network. Он презентует его как первый консервативный Youtube-канал, достигший миллиарда просмотров. Вид студии и манера речи Франчи напоминают выпуск новостей, однако на самом деле Next News Network включен в черный список сайтов фейковых новостей, которая регулярно воспроизводит утверждения кремлевской пропаганды.
На этом YouTube-канале часто звучат различные фабрикации, недоказанные утверждения, например, что Билл Клинтон изнасиловал несовершеннолетнюю девочку или Хиллари Клинтон страдает от болезни Паркинсона. Франчи в свое время распространял лживые утверждения, что США собираются строить концлагеря для тех американцев, которые не согласны с правительством, или что Мишель Обама сменила пол.
Брантс, который разместил это видео в своем профиле, регулярно делится подобными конспирационными постами. Интервью с Рашидом Бутаром переведено на латышский язык, однако, сделал ли это Брантс или кто-то другой, Re:Check выяснить не удалось, так как Брантс на вопросы не ответил.
Вывод: В обещающем правду видео Бутара о Covid-19 содержатся лживые утверждения, у которых нет научного подтверждения. Квалификация интервьюируемого медика - остеопата - ранее уже ставилась под сомнение и Youtube удалил минимум еще одно его видео о Covid-19 как лживое. Да и сам канал, на котором оно находится, признан распространителем фейковых новостей.
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