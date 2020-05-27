Борьба за туристов началась: Кипр обещает покрыть расходы отдыхающих, заболевших Covid-19

Об этом говорится в письме, которое в среду попало в распоряжение агентства AP. Во вторник, 26 мая, письмо было отправлено правительствам других стран, авиакомпаниям и туроператорам.

В нем правительство Кипра выражает готовность покрыть расходы на проживание, питание и медицинское обслуживание зараженных и их семей.

Путешественникам нужно будет заплатить только за поездку на такси до аэропорта и обратный билет.

Для иностранных туристов, у которых во время поездки обнаружат заражение новым коронавирусом, будет зарезервирована специальная больница на 100 коек. Наиболее тяжело больные пациенты будут иметь доступ к примерно 112 койкам в отделениях интенсивной терапии.

В свою очередь, для родственников пациентов будет выделен "карантинный отель" на 500 номеров.

В пятистраничном письме также описываются строгие процедуры гигиены, которые правительство введет в целях привлечения туристов.

Отмечается, что 13% экономики Кипра основано на туризме. Согласно прогнозам, доходы от туризма на Кипре в этом году могут сократиться более чем на две трети.

В письме, подписанном кипрскими министрами иностранных дел, транспорта и туризма, отмечается, что на Кипре - один из самых низких показателей распространенности инфекции на душу населения в Европе, а также тот факт, что тестирование прошли более 10% населения страны.

Кипр откроет воздушное сообщение 9 июня. Изначально на Кипр можно будет прилететь из 19 стран. Пассажиры за три дня до поездки должны будут пройти тест на коронавирус, результаты которого они должны представить до посадки на самолет на Кипр. Во время полета обязательно носить маску для лица. По прибытии на Кипр будут измерять температуру и предлагать дополнительный бесплатный тест на коронавирус, однако он запланирован не для всех прибывающих.

Находясь на Кипре, в помещениях придется держать расстояние в три метра, а на улице - два. Для ресторанов и отелей будут введены специальные правила.