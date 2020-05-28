Чт, 28.05.2020
Я бежал по лесу так быстро, как мог. Попытался идти прямо, но на пути оказалась река. Плыл и увидел знак Европейского союза. Я был очень счастлив. Бахабелом, эритреец, нелегально перешедший эстонско-российскую границу

Фото: Президент и первая леди Латвии посетили Рундальский дворец

ФОТО: Ilmārs Znotiņš

Президент Латвии Эгил Левитс вместе с первой леди Латвии Андрой Левитой посетил Рундальский дворец, который открыт после ограничений из-за пандемии. На госпоже Левите был надет клетчатый костюм светло-зеленого цвета. 

Элегантность платья подчеркнул декоративный вырез и пуговицы на месте пояса. Костюм отлично подчеркивал силуэт первой леди, сочетая сдержанность и классику. 

ФОТО:  Илмар Знотиньш

ФОТО: Илмар Знотиньш

ФОТО: Илмар Знотиньш

Галерея: Президент с супругой посетили Рундальский дворец 

Видео: Президент с супругой посетили Рундальский дворец 

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