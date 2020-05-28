Фото: Президент и первая леди Латвии посетили Рундальский дворец

Президент Латвии Эгил Левитс вместе с первой леди Латвии Андрой Левитой посетил Рундальский дворец, который открыт после ограничений из-за пандемии. На госпоже Левите был надет клетчатый костюм светло-зеленого цвета.
Элегантность платья подчеркнул декоративный вырез и пуговицы на месте пояса. Костюм отлично подчеркивал силуэт первой леди, сочетая сдержанность и классику.
Галерея: Президент с супругой посетили Рундальский дворец
Видео: Президент с супругой посетили Рундальский дворец
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