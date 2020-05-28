При правильном использовании маска не несет угрозы

"Я надела маску и через час я почувствовала первые симптомы заболевания" - такой историей поделилась пользовательница Facebook, амбулаторная медсестра Анита Зепа, которая отмечает, что маски могут способствовать заболеванию и образованию нездоровой микрофлоры.
Скорее неправда - в утверждении содержится крупица правды, однако во внимание не приняты важные факты и/или контекст, таким образом, высказывание вводит в заблуждение или находится вне контекста.
Почти две тысячи человек поделились ее постом в Facebook. Сказанное ей неточно - вирусом нельзя заразиться в течение часа, и маска, при правильном использовании, не является фактором, который может увеличить риск. Кроме того, образованию нездоровой микрофлоры может способствовать только чрезмерно длительное и неправильное использование маски.
Различные мифы о том, что маски могут вызвать некоторые проблемы со здоровьем, обычно популярны в Facebook.
Например, Re:Check ранее писал о фильме Plandemic, в котором ложно утверждается, что маска может активировать вирус. Эти утверждения опроверг не только Re:Check, но и ряд других проверяющих факты и журналистов.
Вопрос, однако, осложняется тем фактом, что оценки специалистов о необходимости масок противоречивы - как в Латвии, так и на международном уровне некоторые эксперты и организации не рекомендуют носить маски здоровым жителям, чтобы, например, не создавать необоснованное чувство безопасности.
Однако это не имеет ничего общего с вредностью самих масок.
Нет никаких доказательств того, что хирургические или тканевые маски при их правильном использовании могут вызвать проблемы со здоровьем.
Это не вредит себе и защищает окружающих
В посте Зепы говорится, что она почувствовала повышение температуры в течение часа после ухода за больными пациентами, работая в маске. Во-первых, инкубационный период для вируса, конечно, не может длиться всего час. По данным Центра по контролю за заболеваниями США CDC, обычно это от 4 до 5 дней, но может длиться до 14 дней.
Руководитель отдела здоровья окружающей среды департамента общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Яна Фелдмане Re:Check пояснила, что в упомянутом случае человек мог заболеть раньше, просто симптомы появились позднее.
"Именно из-за таких случаев важно использовать маску - человек уже болен, а симптомов пока нет.
С помощью маски он снижает риск заразить других, потому что маска в качестве барьера предотвращает распространение воздушных капель, которые выделяются при разговоре или кашле", - отметила Фелдмане.
Позже, в своих комментариях к посту, Зепа написала, что она понимает, что инкубационный период не был всего один час, но маска стала способствовавшим заболеванию фактором. Она также повторила это Re:Check, ссылаясь на тот факт, что она долгое время работала в медицине, никогда раньше не носила масок и редко болела.
Нет никаких доказательств того, что маска при правильном использовании является фактором, увеличивающим риск инфекции и заболеваний.
Существует риск того, что люди из-за маски будут чаще прикасаться к своему лицу, что увеличивает вероятность заражения.
Фелдмане поясняет, что нужно также обращать внимание на то, чтобы правильно надевать и снимать маску, моя и дезинфицируя руки до и после.
Необходимо следовать инструкциям
В посте Facebook также говорится, что использование маски способствует формированию неблагоприятной микрофлоры. Если маска надета в соответствии с рекомендациями, это тоже не так.
Директор Института безопасности труда и здоровья окружающей среды Рижского университета им. Страдиня Иварс Ванадзиньш подчеркивает, что
маску не следует носить более двух часов. Ее также следует заменить чистой маской, если она стала влажной.
Министерство здравоохранения пишет, что одноразовые маски следует выбрасывать сразу после использования, но если защитная маска изготовлена из ткани, ее следует поместить в отдельный мешочек, а не в сумку или карман с другими предметами, и постирать при температуре не менее 60 градусов.
Могут ли маски вызвать другие проблемы со здоровьем?
Зепа Re:Check также рассказала, что она против использования маски, потому что чувствовала проблемы с дыханием, что вызвало стресс и дискомфорт.
Проверяющие факты в Центре безопасности здоровья при университете Джона Хопкинса PolitiFact отметили, что длительное использование плотно прилегающих респираторов N95 может повысить концентрацию CO2 в крови - мы его выдыхаем, но он никуда не уходит. Повышенная концентрация CO2 в крови вредна.
Исследование привычек использования респираторов и самочувствия медицинских работников показывает, что респираторы могут вызывать головные боли.
Эта проблема может касаться работников здравоохранения или других лиц, которые носят респираторы в течение длительного времени, но не людей, которые носят респиратор в течение короткого времени при посещении магазина или в общественном транспорте.
Также такие проблемы не распространяются на тканевые или хирургические маски, которые не так плотно прилегают к лицу.
Однако, как отметил Re:Check Ванадзиньш, проблемы с чрезмерным накоплением CO2 могут возникнуть, если, например, тканевая маска очень плотно прилегает к лицу, или если маска сделана из очень плотной ткани.
Больше проблем с дыханием у тех, у кого есть некоторые респираторные заболевания, такие как астма. Поэтому в некоторых местах, например в Великобритании, таким людям советуют маски не носить.
По словам Ванадзиньша, врачи без проблем использовали респираторы и маски задолго до кризиса нового коронавируса. Однако у людей, которые не привыкли их носить, маски могут вызывать дискомфорт.
"Конечно, человек рождается без маски на лице", - говорит врач.
Следовательно, требуется период адаптации, но других проблем при правильном использовании маски не наблюдалось.
Более подробную информацию о том, как правильно носить маску, можно найти здесь.
Вывод: использование масок для лица, если все сделано правильно, не угрожает здоровью человека. Важно не касаться лица, даже если маска создает дискомфорт, и не носить ее более двух часов или же если она стала влажной. После использования одноразовые маски следует выбросить, а тканевые - следует стирать при температуре не менее 60 градусов.
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