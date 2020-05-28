"Практически - состояние развалин". Хирург о непригодных условиях в больнице им. Страдиня

По словам Страдиня, в Центре кардиохирургии есть палаты, где после операций на сердце находится по шесть пациентов, потому что разместить в палатах меньшее количество больных нет возможности.

"Это не нормально - как с психологической, так и с медицинской, технической точки зрения. Нет дистанции, нет необходимой вентиляции. Нет элементарных, соответствующих современным требованиям условий", - выражает негодование медик.

Он подчеркивает, что трудно обеспечить условия, необходимые во время пандемии, особенно в корпусах, которые находятся "практически в состоянии развалин".

"Мы переходим на меньшее число коек в палатах, пытаемся сделать все, что можем", - рассказывает врач.

Страдиньш подчеркивает, что у больницы есть новый, отвечающий требованиям современной медицины полукорпус, в котором находится амбулаторная часть больницы и отделения внутренних болезней.

Однако отделения неотложной помощи, хирургии, кардиологии и многие другие, по словам Страдиньша, находятся в абсолютно неподходящих помещениях.

Он подчеркивает, что строительство в больнице им. Страдиня непростительно затянулось, а кризис не ускорил процесс. Медик подчеркивает, что даже после окончания строительства корпуса "А" третья часть больницы все еще останется в старых зданиях.

"Сразу нужно говорить о строительстве корпуса Б - нужно садиться за составление плана, потому что этот процесс занимает годы", - подчеркивает Страдиньш.

Медик напоминает, что Еврокомиссия рекомендовала Латвии больше средств вкладывать в медицину.

"Это вообще парадоксально: Латвия взяла в долг деньги на уменьшение кризиса, а медицине досталась ничтожная часть этих средств. Не знаю, почему нет понимания того, что Латвия будет настолько сильна, насколько сильна наша медицинская система. Кто будет работать в бизнесе и науке, если не будет здоровых, вылеченных людей?" - заявляет хирург.