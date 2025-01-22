Отвечая на вопрос о том, введут ли США новые санкции против России, если она откажется сесть за стол переговоров, Трамп сказал журналистам, что ситуация выглядит именно так.

Во время выборов Трамп обещал в случае победы быстро прекратить войну России против Украины, но его план до сих пор не ясен. Киев опасается, что он может использовать помощь США Украине, чтобы заставить ее пойти на уступки России.

Но в понедельник, 20 января, Трамп нехарактерно критично отозвался о российском диктаторе Владимире Путине, заявив, что тот разрушает Россию, отказываясь вести переговоры о прекращении войны.

Трамп также утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам о прекращении войны.

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