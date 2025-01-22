"Ездить со снегом или льдом на крыше чрезвычайно опасно, так как нижний слой льда часто сначала примерзает, а потом частично оттаивает. При резком торможении этот лед может соскользнуть на лобовое стекло автомобиля, что приведет к аварии. В то же время на больших скоростях он может слететь на лобовое стекло автомобиля, идущего позади, что представляет значительный риск для безопасности других участников дорожного движения", - отмечали эксперты.