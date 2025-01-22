Не секрет, что зима - серьезное испытание для всех водителей, и не в последнюю очередь из-за сложных условий вождения. Утром приходится выходить раньше, чтобы прогреть машину. А еще есть задача, которую многие водители не выполняют как следует, - очистка автомобиля от снега.
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Видео ⟩ Инцидент в Тарту: яркий пример того, почему нужно убирать снег с крыши автомобиля
Как ранее рассказывали TVNET+ инструкторы Школы безопасного вождения (DBS) категории B, проблема неубранного снега и льда на крышах автомобилей очень актуальна.