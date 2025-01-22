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Видео Инцидент в Тарту: яркий пример того, почему нужно убирать снег с крыши автомобиля

Перевод: rus.tvnet.lv
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Кусок смерзшегося снега летит в лобовое стекло
Кусок смерзшегося снега летит в лобовое стекло Фото: Ekrānuzņēmums no video

​Не секрет, что зима - серьезное испытание для всех водителей, и не в последнюю очередь из-за сложных условий вождения. Утром приходится выходить раньше, чтобы прогреть машину. А еще есть задача, которую многие водители не выполняют как следует, - очистка автомобиля от снега.

Как ранее рассказывали TVNET+ инструкторы Школы безопасного вождения (DBS) категории B, проблема неубранного снега и льда на крышах автомобилей очень актуальна.

"Ездить со снегом или льдом на крыше чрезвычайно опасно, так как нижний слой льда часто сначала примерзает, а потом частично оттаивает. При резком торможении этот лед может соскользнуть на лобовое стекло автомобиля, что приведет к аварии. В то же время на больших скоростях он может слететь на лобовое стекло автомобиля, идущего позади, что представляет значительный риск для безопасности других участников дорожного движения", - отмечали эксперты.

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