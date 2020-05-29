Первые солнечные ванны - действительно ли полезны? Разъясняет фармацевт

Перед тем как загорать, необходимо позаботиться о защите кожи, чтобы избежать ультрафиолетового (УФ) излучения, обгорания, нежелательной пигментации, аллергии и даже риска развития рака кожи, заболеваемость которым в Латвии и в других странах мира растет быстрее, чем любым другим видом рака. О том, как без вреда для здоровья наслаждаться солнцем и хорошо себя чувствовать после солнечных ванн, рассказывает фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.

Здоровый загар - до 15 минут в день

Солнечные ванны дарят не только хорошее настроение, но и оказывают лечебный эффект - способствуют выработке витамина D, улучшают обмен веществ, укрепляют иммунитет и костную систему, лечат кожные воспаления. Однако слишком продолжительное пребывание на солнце влечет противоположный эффект - подавляет иммунитет, вредит коже и вызывает серьезные заболевания. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний доказывают, что рак кожи в Латвии среди всех видов злокачественных опухолей стабильно занимает первое место.

Без риска причинить себе вред без защитного крема на солнце можно находиться не более 15 минут.

"Самая распространенная ошибка - слишком долгое пребывание на солнце, когда вы загораете в первый раз. Чтобы получить здоровый загар и нужное количество витамина D, кожу к солнечным лучам следует приучать постепенно, начиная с 15 минут в день и со временем увеличивая длительность, но в меру. Днем солнечные лучи особенно интенсивные, поэтому самое подходящее время, чтобы наслаждаться солнцем, до 10.00 и после 16.00", - поясняет Зане Мелберга.

От вредного воздействия солнца кожу убережет солнцезащитный фактор SPF

Кожа у каждого человека и уход за ней могут сильно отличаться - средство, которое подходит одному, для другого совсем не годится. Поэтому защитный крем нужно выбирать в соответствии с фототипом своей кожи. Выяснить его можно быстро и просто, проконсультировавшись со знающими фармацевтами Euroaptieka или обратившись к своему дерматологу.

Правильно подобранная солнцезащитная косметика защищает кожу от преждевременного старения, нежелательной пигментации и помогает приобрести ровный загар.

С первыми лучами солнца необходимо подумать и о коже лица, чтобы защитить ее от ультрафиолетового излучения.

"Чтобы как можно меньше навредить коже, загорая первый раз, рекомендуется использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты - SPF не менее 25-30, а для очень светлой и чувствительной кожи - SPF 30-50, так как она гораздо сильнее реагирует на солнце, и может возникнуть нежелательная пигментация. Люди со светлой кожей, рыжими волосами и веснушками должны пользоваться защитными средствами с очень высоким SPF 50+, а для тех, у кого кожа темнеет быстро, будет достаточно SPF 25. Выбирая солнцезащитный крем, рекомендуется использовать разные продукты для лица и тела, так как в креме для лица больше увлажняющих и натуральных веществ, чтобы крем для загара мог полностью заменить дневной крем", - рассказывает Зане Мелберга.