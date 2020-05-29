Со следующего года LTV7 полностью перейдет на латышский язык

Он заявил, что контент для нацменьшинств в общественных СМИ должен быть. Этот контент будет перенесен в интернет, на специальную платформу на базе lsm.lv, а LTV7 станет латышскоязычным каналом.

Как пояснил Аболиньш, рейтинги у телеканал "могли бы быть повыше", и, видя "качество журналистики канала", по его мнению, достичь аудитории нацменьшинств получится именно на такой мультимедийной платформе.

Кроме того, председатель совета отметил, что на решение повлияло изменение привычек просмотра телевидения.

Как сообщалось ранее, на создание новой мультимедийной платформы для нацменьшинств на русском языке на базе lsm.lv потребуется около 440 тыс. евро.