Несколько основных шагов по созданию идеального домашнего офиса

Создайте структурированную рабочую среду, правильно разместив предметы интерьера

Правильное и традиционное место размещения письменного стола - у окна (Илл. 1, схема A ). Дневной свет стимулирует зрение и не утомляет глаза. Если поместить стол у окна невозможно, то для работы потребуется хорошо продуманное искусственное освещение. В этом случае выберите наиболее свободную стену, возле которой можно компактно разместить письменный стол и стеллаж (Илл. 1, схема B). Если удаленная работа не носит долгосрочный характер, то рекомендуется создать рабочую станцию open-close, которую можно прятать в шкафу и доставать при необходимости (Илл. 1, схема C). Если позволяют условия, можно создать рабочую зону в центре помещения, используя пространство и композицию интерьера (Илл. 1, схема D).

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Для получения максимального комфорта эксперт рекомендует варианты организации пространства с размещением письменного стола и полок. При выборе места для документов и заметок придерживайтесь принципа "для каждой вещи свое место", используйте однотонные папки, чтобы не создавать излишней пестроты. Не забывайте о сочетаемости цветов и при выборе таких небольших предметов, как держатель для канцелярских принадлежностей и корзина для мусора. Для заметок и напоминаний пригодится доска, которая легко приклеивается к стене и не портит ни поверхность стены, ни обои. Такую доску можно поместить между полками. В настоящее время в моде металлические решетки для крепления заметок и декоров. Ту же функцию могут выполнять и пробковые доски,которые также обладают звукопоглощающими свойствами.

Подходящая и качественная мебель - здоровая и комфортная рабочая среда

Интерьер жилого помещения должен учитывать специфику работы, привычки и предпочтения его обитателей. Стильный, современный и наиболее эргономичный письменный стол регулируется по высоте, что позволяет работать за ним как сидя, так и стоя.Если домашний офис носит временный характер, воспользуйтесь трансформируемой столешницей, которая крепится к стене и при необходимости раскладывается и убирается. В последнее время приобрели популярность сочетания древесных текстур с черным или белым цветом.

Дизайнер напоминает о существенном значении эргономичного офисного кресла. Его необходимо отрегулировать так, чтобы, во-первых монитор компьютера находился на уровне глаз, и во-вторых, спина не испытывала нагрузку. Приобретение качественного, регулируемого кресла– это важная инвестиция в долгосрочное поддержание здоровья, особенно для тех, кто продолжительное время занимается сидячей работой. При выборе кресла следует также обратить внимание на материал обивки. Он должен иметь "дышащую" фактуру. Этими свойствами обладают такие материалы, как экокожа, натуральная кожа, технический текстиль– гобелен, перфорированные синтетические ткани (полиэстер, акрил), а также специально разработанные эргономичные виды пластика. Стоит приобрести и пластиковый коврик для кресла, который защитит пол от следов колес (особенно это касается деревянных дощатых и паркетных полов).

Выбор цвета для создания уюта

По мнению дизайнера интерьера, не существует единого сочетания цветов, которое моглобы удовлетворить каждого.Выбор определяется индивидуальными предпочтениями и ощущениями. При создании интерьера каждый должен сознавать, какие цвета не подавляют, не вызывают дискомфорта, а наоборот - поднимают настроение, стимулируют к работе. Интерьер, выдержанный в единой цветовой гамме (например, белый цвет в сочетании с акцентами в виде древесной текстуры или гамма земляных тонов), прослужит вам долго. Поклонникам экспрессивного стиля определенно понравятся контрасты. Общую теплую гамму можно освежить каким-нибудь интенсивным тоном, например, небесно-голубым, лимонно-желтым, цветом "зеленый мох". Иной раз яркие краски утомляют, поэтому лучше использовать акценты, которые можно легко менять. Что касается актуальных цветов, то черный и белый будут модными всегда. Акцентирующие элементы или настенные панели этих цветов никогда не утратят актуальности.

Небольшие элементы имеют большое значение

Акцентирующие элементы оживляют среду и делают ее более индивидуальной и эмоциональной. Растения всегда вносят в помещение больше жизни, подходят к любому интерьеру,стилю,цветовой гамме и материалу. По-прежнему пользуются популярностью суккуленты, которые не потребуют особого ухода и будут хорошо выглядеть в декоративных горшках нетрадиционной формы, цвета или из необычного материала. Прекрасный пример тому - рипсалис, представитель семейства кактусовых. Это растение образует игривую композицию из ярко-зеленых оттенков. В последние годы также приобрела популярность монстера, которая благодаря своим грациозным линиям и форме создает особенный декоративный эффект. Вы можете выбрать растение в соответствии со своим вкусом и индивидуальностью, но не следует забывать, что изобилие растений может снизить привлекательность каждого из них.

Для оживления помещения, придания ему ассоциативной гармоничности и создания приятной атмосферы, в которой вам предстоит ежедневно работать, подойдут и персональные символы, талисманы, плакаты, фотографии.