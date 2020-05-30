Прикорм: творог для малыша своими руками

После полугода малыша для родителей начинается новый этап: мы осторожно вводим прикорм и знакомим ребенка с продуктами. Первыми для знакомства рекомендованы неяркие овощи из местного климатического пояса, некоторые из круп, рассказывает "Мамин клуб".
Молочные продукты идут позже, после 10 месяцев, желательно ближе к году - это достаточно сложная для переваривания группа продуктов. Когда придет время попробовать творожок - лучше всего сделать его самим. Это не так уж и сложно!
Из 1 литра молока или кефира можно приготовить примерно 200 граммов домашнего творога. Попробуйте три простых способа!
Творог из кефира
- Берем две кастрюли разного размера и диаметра.
- Вливаем кефир в меньшую кастрюлю.
- Большую кастрюлю наполняем водой и ставим на огонь.
- Когда вода закипит, помещаем в нее кастрюлю с кефиром.
- Постепенно кефир начнет распадаться на творожные сгустки и сыворотку. Через 10-15 минут после этого перекладываем творог в дуршлаг и даем стечь сыворотке.
Творог из молока с добавлением лимона
- Наливаем молоко в кастрюлю и ставим на огонь.
- Выжимаем сок из лимона (на 1 литр молока потребуется примерно 30 мл сока).
- Вливаем сок лимона в горячее молоко и размешиваем.
- Когда молоко начнет распадаться на хлопья - снимаем с огня и оставляем постоять еще минут 10.
- Перекладываем творог в дуршлаг с марлей и даем стечь сыворотке.
Творог из молока с кефиром
Потребуется 1 литр кефира и 1 литр молока
- Наливаем молоко в кастрюлю и ставим на огонь.
- Нагрев почти до кипения, осторожно вливаем кефир.
- Размешиваем и оставляем на выключенной плите на 10-20 минут.
- Перекладываем творог в дуршлаг с марлей и даем стечь сыворотке.
Кальцинированный творог
Потребуется 1 литр молока (3,2%) и 2 ст. ложки (30 мл) хлористого кальция (СaCl 10%, продается в аптеках в ампулах по 10 мл)
- Нагреваем молоко до 40 градусов.
- Добавляем хлорид кальция.
- Перемешиваем и продолжаем нагревать до 80-90 градусов, не даем закипеть.
- Когда появятся хлопья, слегка охлаждаем при комнатной температуре и перекладываем на дуршлаг с марлей.
Творог из замороженной ряженки или кефира
- Кладем ряженку или кефир в морозилку.
- За 2-3 часа до приготовления достаем пакет из морозильника и выкладываем содержимое в сито.
- Пока масса полностью растает - сыворотка стечет, а в сите останется свежий нежный творог.
*Пастеризованное молоко с долгим сроком хранения НЕ годится для изготовления творога
*Самодельный домашний творог рекомендуется хранить в холодильнике не больше суток
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