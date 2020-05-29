LTV: Сообщение NEPLP об уходе Русского вещания из эфира стало неприятным сюрпризом

По его словам, действительно, переговоры о необходимости мультимедийной платформы ведутся уже несколько лет. Однако, прозвучавшие в публичном пространстве сроки выполнения проекта не согласованы с Латвийским телевидением, что говорит о "непродуманной коммуникации со стороны совета".

Также LTV считает, что такие высказывания могут значительно пошатнуть конкурентоспособность Общественного телевидения и ставит под угрозу реализацию проекта.

"Такого постановления, в котором записана дата 1 января 2021 года, когда Русское вещание LTV7 уходит из эфира, у нас нет.

Более того, нет финансирования для этого проекта, поэтому заявление NEPLP стало для нас такой неожиданностью. Такая непрогнозируемая риторика вредит образу предприятия и перспективам дальнейшего развития", - говорит член правления LTV Иварс Приеде.

"Эта ситуация абсурдна с точки зрения конкурентоспособности - о таких решениях, которые влияют на стратегию всей организации, предприятие не может узнавать из других СМИ. NEPLP должен понимать, что такие решения могут повлиять на реализацию любого проекта общественных СМИ. Это особенно важно сейчас, пока мы еще находимся на рекламном рынке", - уверен Приеде.

Переговоры о необходимости мультимедийной платформы начались в 2016 году. Латвийское телевидение создавало стратегию, оценивала объем необходимого финансирования, а также как платформа повлияет на содержание и позиционирование LTV7 в долгосрочной перспективе.

На данный момент LTV продолжает работу по привлечению аудитории нацменьшинств на разных платформах- не только на линеарном телевидении, но также в социальных сетях и на портале Rus.LSM.lv, отметили там.