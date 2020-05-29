"Его нашел старший брат...": медики выступили с горьким призывом к родителям

С наступлением хорошей погоды Служба неотложной медицинской помощи выступила с призывом ко взрослым не терять бдительности и тщательно присматривать за детьми вблизи водоемов.
"Его нашел старший брат. Маленький мальчик через несколько дней отметил бы свой третий день рождения, но вместо этого, следуя указаниям диспетчера, его пытался оживить его отец. Все произошло в одно мгновенье - только что мальчишка был тут, а вот уже и в пруду, и уже не дышит. На место происшествия приехали две бригады медиков, в том числе бригада специалистов, которая отправляется на вызовы только в критических ситуациях. Больше часа медики проводили реанимационные мероприятия, долго и упорно, пытаясь снова и снова вернуть в маленькое тельце жизнь, однако все напрасно - спасти его уже было невозможно.
Прошло еще несколько дней, и мы снова попали на вызов, где все случилось по такому же сценарию.
Снова пруд, трехлетний ребенок и трагедия, с которой столкнулась еще одна семья.
У наших медиков после таких вызовов щемит сердце. Очень. От того, что так случилось и что не удалось спасти. Такие ситуации можно предотвратить. Милые родители, не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов. Может ложно казаться, что дети чаще тонут на пляже из-за волн, но статистика показывает совсем другое - как правило, это случается в прудах у дома в тот момент, когда на мгновенье родитель отвел взгляд от ребенка".
В Службе неотложной медицинской помощи посоветовали, как избежать несчастья:
- по возможности не разбивать водоем вблизи дома, если в нем живут маленькие дети;
- по возможности ограждать водоем, чтобы ребенок один не мог попасть к нему;
- не выпускать ребенка из виду ни на секунду, даже одно мгновенье может быть судьбоносным;
- если одновременно присутствуют несколько родителей, необходимо договориться, кто в конкретный момент следит за ребенком, чтобы он, изучая мир, не попал в беду.
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