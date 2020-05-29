"Его нашел старший брат...": медики выступили с горьким призывом к родителям

"Его нашел старший брат. Маленький мальчик через несколько дней отметил бы свой третий день рождения, но вместо этого, следуя указаниям диспетчера, его пытался оживить его отец. Все произошло в одно мгновенье - только что мальчишка был тут, а вот уже и в пруду, и уже не дышит. На место происшествия приехали две бригады медиков, в том числе бригада специалистов, которая отправляется на вызовы только в критических ситуациях. Больше часа медики проводили реанимационные мероприятия, долго и упорно, пытаясь снова и снова вернуть в маленькое тельце жизнь, однако все напрасно - спасти его уже было невозможно.