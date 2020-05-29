Пт, 29.05.2020
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Статус городов государственного значения предоставлен десяти городам

Административно-территориальная реформа

ФОТО: LETA/TVNET/Pixabay kolāža

В пятницу, 29 мая, в окончательном чтении Сейм поддержал предоставление статуса городов государственного значения десяти городам. 

Реформа предусматривает создание в Латвии 42 самоуправлений вместо нынешних 119. Планируется, что изменения вступят в силу в середине 2021 года, когда пройдут выборы в самоуправления.

Согласно закону, территория Латвии будет подразделяться на территории городов государственного значения и краевые самоуправления. Административные территории и их административные центры Сейм определит приложением к закону.

Статус городов государственного значения решено предоставить Риге, Даугавпилсу, Юрмале, Лиепае, Резекне, Елгаве, Вентспилсу, Валмиере, Екабпилсу и Огре.

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