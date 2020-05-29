LMT: Приложение "Останови Covid" в первый день стало самым популярным в Латвии

В то же время она добавила, что точное число пользователей пока не обобщено.

Как сообщал RUS TVNET, с 29 мая жителям Латвии бесплатно и на добровольной основе доступно разработанное представителями латвийской сферы ИКТ и науки приложение для фиксации контактов "Apturi Covid".

Оно создано для Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC), чтобы помочь жителям безопасным и удобным способом ограничить дальнейшее распространение вируса в Латвии.

Не разглашая идентичность и местонахождение пользователя, приложение в случае заболевания позволит проинформировать всех, кто также пользуется этим приложением и с кем больной вступал в близкий контакт.

Приложение работает с использованием технологии Bluetooth, и доступно для устройств с операционными системами iOS и Android.

Согласно расчетам эпидемиологов и ученых, даже если только 20% жителей Латвии будут пользоваться приложением, это станет существенной поддержкой в идентификации риска и дальнейшем ограничении распространения инфекции в обществе.

"Пока в мире еще недоступны вакцина или лекарство, которые защитили бы людей от заболевания Covid-19, нам нужно научиться с ним жить, тщательно соблюдая рекомендации эпидемиологов и медиков. Ответственное участие общества и стратегия ограничения распространения вируса, разработанная государственными учреждениями, позволили целенаправленно контролировать присутствие вируса в Латвии.

Благодаря тому, что сегодня населению предоставляется возможность использовать приложение, созданное на основе новейших технологий, мы сделали еще один важный шаг к безопасной жизни в привычном ритме", – сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В Европе, как и в Латвии, приложения в основном предназначены для идентификации и предупреждения лиц, контактировавших с заболевшими.

Разработанное в Латвии приложение "Apturi Covid" в случае заболевания поможет проинформировать всех, кто им пользуется и с кем больной контактировал на расстоянии менее 2 м и дольше 15 мин.

Важно!

Приложение безопасно, оно не собирает данные GPS: смартфоны, на которых установлено это приложение, с помощью Bluetooth - технологии беспроводной связи малого радиуса, которая используется в смартфонах, беспроводных наушниках и смарт-часах – обмениваются сигналами или цифровыми "рукопожатиями", которые сохраняются в телефоне пользователя в зашифрованном виде.

Если один пользователь телефона заболевает, то второй получает предупреждение о том, что где-то в процессе своих передвижений он столкнулся с заболевшим Covid-19 человеком, но сам заболевший остается для пользователя анонимным.

С согласия пользователя и только в случае констатации контакта с Covid-19 SPKC будут доступны следующие данные: телефон, дата контакта, сила сигнала и продолжительность контакта.

Приложение не будет получать и хранить информацию о местонахождении пользователя и точном времени контакта.

Следует добавить, что Латвия является одной из первых стран, использующих новое программное обеспечение для фиксации контактов, разработанное Apple и Google, чтобы разработать приложение и с его помощью ограничить распространение вируса.

Скачав приложение "Apturi Covid", пользователи смогут согласиться на добровольное общение с SPKC в том случае, если будет констатировано, что они вступали в контакт с заболевшим человеком. Таким образом эти жители смогут своевременно узнать о необходимости самоизоляции и проверки состояния своего здоровья в случае появления симптомов заболевания.

В свою очередь, SPKC, быстро получив информацию о возможных контактных лицах, сможет опередить Covid-19 и более эффективно контролировать возможные вспышки заболевания в будущем. Планируется, что контактные лица в том же приложении смогут найти и рекомендации по дальнейшим действиям, и практические советы, и указания на источники дополнительной информации.

"Мы предполагаем, что и в будущем это приложение сможет быть полезным инструментом для ограничения распространения инфекционных заболеваний, но сейчас нашей главной задачей является противостояние Covid-19, и это можно намного эффективнее осуществить с участием и активным вовлечением общества, что обеспечивает новое приложение.

Чем больше жителей будут его использовать, тем больше скажется эффект приложения",

– говорит руководитель отдела надзора за инфекционными заболеваниями и иммунизации департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Элина Диминя.

Приложение разработали LMT, MakIT, Autentica, TestDevLab, IT centrs, Zippy Vision, эксперты Латвийского университета и соучредитель TechHub Riga Андрис К. Берзиньш в сотрудничестве с Cert.lv и Государственной инспекцией данных, соблюдая европейские принципы защиты данных и регулирование безопасности. В оценке приложения участвовали Канцелярия президента, SPKC, который является владельцем приложения, NATO StratCom, а также профессионалы в области медицины и эпидемиологи.