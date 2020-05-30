Бывшую сотрудницу рижской школы-интерната обвиняют в продаже амфетамина

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству LETA, что у женщины было обнаружено 4,5 грамма амфетамина. Согласно закону, такое количество наркотиков является большим.

Женщина была задержана сразу после продажи наркотиков. Отмечается, что во время задержания она сама находилась под воздействием наркотических веществ.

За это преступление женщине грозит от пяти до 15 лет тюрьмы.

Уже сообщалось, что женщина была задержана в апреле прошлого года. До ареста она работала в рижской школе-интернате.