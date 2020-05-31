Уже в 9 лет сниматься с Джонни Деппом, а в 13 стать кумиром подростков. Племянница Джулии Робертс - Эмма

Она многим обязана звездной тете - Джулии Робертс, но ее таланты - в крови! Рассказываем о звездной племяннице!

Семья и детство

Эмма Роуз Робертс появилась на свет в 1991 году в звездном семействе. Ее отец - актер Эрик Робертс, а мама девочки - Келли Каннигем - была моделью.

Родители Эммы решили развестись, когда дочери было всего несколько месяцев. Бракоразводный процесс был, мягко говоря, скандальным. Отец девочки лишил экс-супругу и дочь дома и средств. Тут-то на подмогу и пришла звездная тетя Джулия.

Актриса купила родственникам дом и взялась защищать Келли Каннигем от собственного брата.

Эрик Робертс также начал судебный процесс по опеке над дочерью. С помощью Джулии мать смогла победить в суде и оставить малышку под своей опекой. В дальнейшем актриса уже постоянно заботилась о племяннице.

Первый успех

Сама же Эмма уже в детстве стала ярой поклонницей таланта своей тети. Она тоже хотела блистать на экране. Уже с ранних лет девочка ходила на кастинги и посещала съемочные площадки, на которые ее с собой брала Джулия.

И вот наконец уже в 9 лет она заполучила свою первую роль: Эмма сыграла дочь главного героя (Джонни Деппа) в картине "Кокаин".

После этой роли мама приняла решение отдать Эмму в лос-анджелесскую школу для девочек "Арчер".

Уже в Лос-Анджелесе Эмма продолжила сниматься в кино, но настоящий успех пришел к девушке в 13 лет. Она стала главной героиней популярного сериала от Nickelodeon "Нетакая". Сериал оказался настолько популярен, что его пришлось продлить еще на несколько сезонов.

Музыка, моделинг и кино

Благодаря участию в "Нетакой" Эмме удалось раскрыть еще один свой талант - музыкальный. Согласно сюжету сериала, главная героиня - Эдди Сингер - сочиняла и пела собственные песни, аккомпанируя себе на гитаре.

Робертс справилась с этим заданием, а в 2005-м вышел ее дебютный альбом под названием Unfabulous and More с песнями из сериала.

После этого девушке предложили записать саундтрек к диснеевскому проекту "Принцесса льда".

В 2007 году в интервью Эмма сказала:

"Сейчас я фокусируюсь на актерской карьере. Я готовлюсь к съемкам нового фильма этим летом, а музыка занимает много времени. Я думаю, когда я стану немного старше, музыка - это определенно то, чем я хотела бы заниматься".

Однако спустя время девушка передумала и в другом интервью заявила:

"Моя музыкальная карьера - это нечто особенное. Мне не нравятся люди, которые становятся актерами и вокалистами. Я думаю, что люди должны выбирать один путь, потому что редко удается достичь совершенства и в музыке, и в актерстве. Лучше выбрать что-то одно - то, в чем вы действительно хороши, - и придерживаться этого. Я собираюсь играть".

Как и звездную родственницу, Эмму также не обошел и моделинг. В 2006 году ее взяли в качестве модели Dooney & Bourke, а спустя 3 года она стала лицом косметического бренда Neutrogena. Однако девушка ограничилась только фотоссесиями. Ее рост (157 см при весе 51 кг) не позволяет ей выходить на подиум.

В подростковом возрасте из-за загруженного графика девочке пришлось после 8-го класса перейти на домашнее обучение.

Вскоре в копилке юной актрисы появились фильмы "Оторва" и "Роскошная жизнь". В последней картине, к слову, партнером Робертс стал сам Алек Болдуин. Фильм был продемонстрирован на международном фестивале в Торонто в 2008 году и позволил Эмме занять заслуженное место в десятке наиболее перспективных начинающих звезд Голливуда.

2010 год стал для девушки знаковым. В этому году исполнилась ее мечта: она сыграла вместе с тетей Джулией в одном фильме - "День Святого Валентина".

Если говорить о том, что из последнего с участием Эммы отмечают кинокритики, то тут они говорят сразу о двух лентах - "Сезон побед" и "Двенадцать". За последний фильм Эмма попала в номинацию Teen Choice Award.

В 2013 году девушка присоединилась к касту рейтингового сериала "Американская история ужасов", в части "Шабаш". Так она появилась еще в двух частях сериала.

Сразу же после успеха в "Американской истории ужасов" создатели сериала позвали ее на одну из главных ролей в телесериале-слэшере "Королевы крика", который был создан в жанре пародии. Компанию на съемочной площадке актрисе составили Джейми Ли Кертис, Лиа Мишель, Билли Лурд и известная исполнительница Ариана Гранде.

Личная жизнь

В 2012 году Робертс была впервые замечена в компании коллеги по съемочной площадке "Американской истории ужасов" - Эвана Питерса. Их любовная история в 2013-м ознаменовалась нашумевшей ссорой, во время которой девушка разбила Эвану нос. Актрису даже арестовали за применение силы. Однако Эван не предъявлял никаких претензий, все закончилось мирно - настолько, что пара не рассталась, а позднее Эван даже сделал девушке предложение. Помолвка состоялась в начале 2014-го.

Однако спустя год появилась новость, что они расстались. Причина - якобы плотный график съемок. Джулия Робертс также выступала против свадьбы, поскольку считала, что Эмме рано выходить замуж. Отношения между влюбленными возобновились в 2016 году, однако в марте 2019-го стало известно, что пара разорвала помолвку и рассталась.

Что сейчас?

Сейчас девушка много и успешно снимается. На различных съемочных площадках она успела побывать в компании таких актеров, как Дженнифер Энистон, Энсел Эльгорт, Кевин Спейси, Тэрон Эджертон, Джастин Хартли, Гленн Хоуэртон, Дэйв Франко, Эйса Гонсалес и Милла Йовович.