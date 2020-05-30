Исторический момент! SpaceX запустила к МКС свой первый корабль с астронавтами на борту

NASA сообщили, что трансляция будет продолжаться всю ночь.

Прямая трансляция NASA:

Первая попытка должна была быть предпринята в среду, 27 мая, но полет отложили из-за неблагоприятной погоды.

Этот запуск стал первым после девятилетнего перерыва стартом астронавтов на американском корабле с территории США.

И первым в истории пилотируемым полетом, который организует частная компания, - до этого SpaceX доставляла на орбиту только грузы.

Место действия - мыс Канаверал, штат Флорида, США. Местное время - 15:22, суббота, 30 мая. Запуск корабля Crew Dragon (он же Dragon 2) осуществился с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки LC-39A. Время запуска ракеты было назначено не произвольно: старт зависел не только от погодных условий, но и от расчетов оптимальной траектории полета.

Галерея: SpaceX запустила к МКС свой первый корабль с астронавтами на борту

На корабле находятся два астронавта-испытателя - Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Их скафандры выглядят как костюмы из будущего. Известно, что эти костюмы изготовлены по индивидуальной мерке астронавтов, а шлемы напечатаны на 3D-принтере.

Время до выхода корабля на орбиту - около 12 минут, до МКС астронавтам предстоит лететь около 19 часов.

После того как Crew Dragon выполнит свою миссию, он может быть использован повторно. Но только для того, чтобы отправить на нем на орбиту грузы, но не людей. Пока пилотируемые запуски будут осуществляться лишь на новых кораблях.