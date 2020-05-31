Вс, 31.05.2020
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Информационный телефон о Covid-19 больше не будет работать по выходным

Смартфон. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) еще на два часа в день сокращает работу информационного телефона о Covid-19 67387661 по рабочим дням, а в выходные дни он больше не будет работать.

В дальнейшем звонить на информационный телефон можно по рабочим дням с 8.30 до 17.00. Изменения вступают в силу с понедельника, 1 июня, сообщил SPKC в Twitter.

Из-за снижения активности населения время работы информационного телефона SPKC было сокращено уже в апреле.

Вначале информационный телефон работал по рабочим дням с 8.30 до 21.00 и по выходным с 8.30 до 17.00, а с 27 апреля время его работы было сокращено с 8.30 до 19.00, по выходным - с 9.00 до 17.00.

Как сообщалось, за последние два дня в Латвии выявлено всего по одному новому случаю заболевания Covid-19.

В целом с начала пандемии проведен 109 071 тест, Covid-19 выявлен у 1066 человек. Выздоровели 745 человек, 24 умерли.

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