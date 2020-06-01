Для некоторых пассажиров восстановлены льготы на проезд в общественном транспорте Риги

С сегодняшнего дня в общественном транспорте Риги возобновляются льготы на проезд для ряда категорий пассажиров.

Согласно постановлению временной администрации Рижской думы, пенсионеры вновь могут бесплатно ездить в общественном транспорте с 10:00 до 15:00.

Это касается задекларированных в Риге лиц старше 75 лет, неработающих пенсионеров по старости или выслуге лет до 75 лет, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС до 75 лет, политически репрессированных и участников движения национального сопротивления.

Возобновлены также часовые билеты и частично льготы для студентов.

Студенты смогут приобретать часовые билеты по 0,30 евро, но проездные им все еще придется покупать за полную цену.

Учащиеся 1-8-х и 10-х и 11-х классов все еще должны оплачивать проезд полностью.

Льготы в отношении учащихся 9-х и 12-х классов будут действовать до 7 июля.

Задекларированные или имеющие недвижимое имущество в Риге лица могут покупать часовые билеты за 1,15 евро, а предусмотренные для выходных часовые билеты - за 0,60 евро.

В то же время полное возобновление льгот на проезд в общественном транспорте предусмотрено для задекларированных в Риге детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в приемных семьях, учреждениях по уходу за детьми или учатся в общеобразовательных или профессиональных учебных заведениях, а также в университетах и колледжах в возрасте до 24 лет.

Льготы также возобновлены для лиц, постоянно проживающих в учреждениях социального ухода и социальной реабилитации, для задекларированных в Риге работающих пенсионеров по возрасту или выслуге лет.