Клиентам Mēness aptieka и Veselības centru apvienība бесплатно раздадут маски для лица

"Правильное ношение маски важно для того, чтобы она обеспечивала защиту здоровья надевшего ее человека и людей вокруг. Прежде чем надеть или снять маску, руки должны быть чистыми и дезинфицированными, для чего их следует вымыть водой с мылом или использовать специальные дезинфицирующие средства. Надетая маска должна тесно прилегать, прикрывая часть лица от верхней части носа до подбородка. В свою очередь, снимая маску, нельзя прикасаться к ее передней части, поскольку тогда на руках остаются вирусы. Маску следует снимать сзади за фиксирующие повязки. Конечно, самое главное для предотвращения возможности переноса вируса – маску нельзя использовать повторно", – говорит фармацевт Mēness aptieka Вадим Брижань.