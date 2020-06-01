Клиентам Mēness aptieka и Veselības centru apvienība бесплатно раздадут маски для лица

В рамках акции Береги других клиентам Mēness aptieka и Veselības centru apvienība (VCA) бесплатно раздадут 300 000 масок для лица.
Бесплатная раздача масок будет проходить с 1 по 10 июня или до момента, когда будут розданы все 300 000 масок, сообщили RUS TVNET в Mēness aptieka.
Клиентам Mēness aptieka маски будут выдавать вместе с покупкой.
В регистратурах поликлиник VCA их будут выдавать пациентам, получающим услуги. Каждая маска для лица, с соблюдением требований гигиены, упакована в отдельный конверт, на котором напечатаны рекомендации по ношению маски.
В рамках акции социальной ответственности “Береги других” жителям бесплатно раздадут медицинские маски, соответствующие европейскому стандарту. При использовании они будут закрывать нос, рот и подбородок человека. Таким образом предполагается обеспечить защиту от воздушных капель, которые выделяются из дыхательных путей инфицированного человека.
"Правильное ношение маски важно для того, чтобы она обеспечивала защиту здоровья надевшего ее человека и людей вокруг. Прежде чем надеть или снять маску, руки должны быть чистыми и дезинфицированными, для чего их следует вымыть водой с мылом или использовать специальные дезинфицирующие средства. Надетая маска должна тесно прилегать, прикрывая часть лица от верхней части носа до подбородка. В свою очередь, снимая маску, нельзя прикасаться к ее передней части, поскольку тогда на руках остаются вирусы. Маску следует снимать сзади за фиксирующие повязки. Конечно, самое главное для предотвращения возможности переноса вируса – маску нельзя использовать повторно", – говорит фармацевт Mēness aptieka Вадим Брижань.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!