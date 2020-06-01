Почти каждый второй латвиец хотел бы вакцинироваться от Covid-19

В Латвии число новых случаев Covid-19 идет на спад. В воскресенье был один новый случай, в понедельник - ноль. Программа телеканала TV3 900 sekundes задалась вопросом: когда будет вакцина от Covid-19, планируют ли ее сделать латвийцы?
На данный момент от Covid-19 Нет ни специального лечения, ни вакцины. Согласно результатам опроса, проведенного Kantar, почти половина - или 46% латвийцев, в возрасте от 18 до 60 лет, готовы вакцинироваться от Covid-19, если будет такая возможность.
39% опрошенных не стали бы делать прививку, в то время как у 15% нет мнения на этот счет.
Также отмечается, что 46% респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть несовершеннолетние дети, указали: они сделали бы прививку от Covid-19 своим детям. 38% не стали бы этого делать, а у 16% нет мнения на этот счет.
Видео: Сюжет 900 sekundes о готовности латвийцев сделать прививку от Covid-19
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