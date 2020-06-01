Как ссоры родителей влияют на самочувствие детей?

Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей, когда обществу напоминают о различных вопросах физического и психологического самочувствия детей.
Это особенно важно сейчас, когда кризис Covid-19 и связанные с ним ограничения социального дистанцирования вызвали у людей повышенную тревожность, неуверенность, повлияли на взаимоотношения между близкими людьми. Это подтверждают также новейшие результаты Стресс-термометра BENU Aptieka.
Исследование показало, что 18% респондентов в условиях чрезвычайной ситуации ссорятся с родственниками чаще, чем обычно (3% – намного чаще, 15% – немного чаще, чем раньше), 69% не заметили никаких изменений, а 10% во время Covid-19 конфликтуют с близкими меньше обычного.
О том, как ссоры между родственниками и отношения в семье влияют на самочувствие детей и подростков, рассказывает председатель правления Латвийского общества семейных терапевтов, системный семейный терапевт, доктор педагогики Майя Бисениеце.
Предпосылки для хорошего психологического самочувствия ребенка
Доктор Бисениеце объясняет, что ребенку необходимы безопасная среда и люди, которым можно доверять. Ребенку необходимо также ощущение того, что есть взрослый, который за него отвечает, который удовлетворит его потребности в безопасности и чувстве принадлежности. Взрослые обеспечивают физиологические потребности ребенка - пищу, покой, сон, тепло и прохладу, контакт с природой и окружающей средой. По мере роста ребенок сможет научиться понимать то, что он воспринимает и чувствует, и продолжать удовлетворение своих потребностей в познании окружающего мира, делать то, что ему нравится, удовлетворять свою потребность в самореализации и самостоятельности.Взрослые помогают ребенку преодолеть страх и не быть отвергнутым или брошенным. Этот страх,как сейчас объясняют, ребенок наследует от предков вместе с глубоко укоренившейся боязнью потерять связь, обеспечивающую принадлежность и сотрудничество, а значит– и выживание в этом небезопасном мире.Ребенку также необходимо, чтобы родители, бабушки и дедушки, другие взрослые признавали его реальность, принимали и оценивали умения ребенка. От отношения взрослых у ребенка создается ощущение – я хороший, правильный и любимый, будучи таким, какой я есть. В глубине души каждый ребенок стремится к близости и любви, но он также боится и проявляет защитную реакцию, которая оберегает его от разочарования и боли. Дети чувствуют себя в безопасности и могут развиваться, если:
- чувствуют заботу;
- приобрели удачный и безопасный опыт привязанности;
- приобрели опыт самостоятельности и ответственности;
- приобрели опыт выражения своей воли и самозащиты;
- получили опыт радости чувств;
- узнали, что их мир – часть большего мира и целого.
Причины нервозности у детей
Специалист рассказывает, что, прежде чем нервозность проявляется у ребенка внешне, обычно появляется какая-то причина, затрагивающая всю семью, например, кризис в стране, потеря работы одним из родителей, риски заболевания Covid-19. Дети также чувствительны к изменениям в семьях бабушек и дедушек - это может быть, например, болезнь бабушки, выход дедушки на пенсию, денежные трудности и т.п. Сильную реакцию могут вызывать также изменения в системе семьи - родился братик или сестричка, в семью пришла жить бабушка, старшая сестра уходит из дому и выходит замуж,и многие другие ожидаемые жизненные события.
Тревогу вызывают также важные социальные перемены и изменения в развитии - ребенок, росший дома, идет в школу, семье меняет местожительства,ребенок все время посещал детский сад или школу, а теперь должен находиться дома,один из родителей получает более высокую должность или, наоборот, внезапно заболевает, или всем нужно работать из дому. Если в период перемен удается обеспечить удовлетворение основных потребностей детей,дать им эмоциональное тепло,соответствующим образом объяснить ситуацию,оказать поддержку в период возрастных кризисов развития, показать, как справиться с трудностями, распознать,принять и управлять своими эмоциями, то дети с помощью родителей преодолевают трудности роста.
Если же родители не обращают внимания на потребности ребенка,не поддерживают и отвергают его,проявляют скрытое или открытое насилие, то между родителями и детьми возникают конфликты, которые являются наиболее частыми причинами нервозности и соматизации у детей. Исследования также показали, что наиболее распространенными причинами конфликтов являются:
- неумение родителей регулировать и укреплять контакт с детьми;
- воспитание, которое проявляется главным образом в поучениях, запретах и наказаниях;
- незнание родителями своих детей и неспособность выслушать их;
- слабое знание родителями типологических особенностей ребенка и показателей психического развития в соответствующем возрасте;
- нежелание родителей вникать в возможные мотивы действий и поведения ребенка;
- несогласованные требования со стороны взрослых и конфликты между родителями.
Продолжительные ссоры - начало утраты доверия
Доктор Бисениеце отмечает, что обычно те, кто вовлечен в ссору, сосредотачиваются только на себе, забывая при этом об эмоциях детей. Дети, особенно подростки, часто считают себя виноватыми и ответственными за ссоры родителей, так как именно они зачастую являются объектом этих ссор. Дети чувствуют сложную ситуацию в семье, которая вызывает в них замешательство и неуверенность. Это приводит к потере веры и доверия родителям. Если конфликты между взрослыми становятся продолжительными, дети находятся в состоянии постоянного конфликта лояльности и раскол между родителями становится "внутренним расколом" ребенка. Дети по-разному реагируют на переживания и страдания родителей, вызванные конфликтами. Это зависит от личности, возраста ребенка и структуры семьи. Чаще всего это нарушения поведения - "заметьте меня!", за которыми следуют агрессивность, вспышки гнева, непослушание, замыкание в себе, уклонение от учебы или даже бегство из дому. Есть дети,которые замыкаются в себе – "убегают" и не хотят контактировать с людьми.
Может появиться депрессивное настроение. Зачастую самые заметные проявления - это трудности в учебе и ухудшение успеваемости. Длительное напряжение может стать причиной психосоматических симптомов: общей тревоги, боли в груди, животе, головной боли и другие.Если такая ситуация продолжается, у ребенка может начаться регресс развития, появляются проявления, характерные для младшего возраста: ночное недержание мочи, страх потери, боязнь темноты, использование языка малышей, нервные тики и т. п. Если конфликты обостряются и взрослые не думают о конструктивном решении, ситуация напряжения и вызванные ею симптомы только усиливаются. Желательно это вовремя понять и искать помощь.
В основе конфликтов - недостаток навыков общения!
Зачастую семейные ссоры возникают из-за бытовых мелочей и перерастают в конфликты. По мере развития конфликты приводят пару к мыслям о разводе. О причинах конфликтов и разводов есть много исследований. Удивительно, но чаще всего это недостаток навыков общения. Нередко возникает ситуация, когда вне дома человек умеет себя контролировать, а в присутствии близких может не соблюдать элементарных норм общения и поведения. Для функционирования семьи важно, чтобы каждый выполнял свою роль, но у партнеров может быть неудовлетворенная потребность в разных ролях и противоречия в их исполнении.
В семейной жизни приходится принимать разные решения, поэтому отсутствие соответствующих навыков принятия решений может вызвать серьезные противоречия, а также нарушает равновесие в семье.
Если возникшие изначально конфликты замалчивались или "заметались под ковер", то со временем они могут привести к взрыву, что может стать неожиданностью для одного из партнеров. Несоблюдение этики семейной жизни и неуважение друг к другу обычно приводят к серьезным конфликтам, страданиям и разводам. Паре нужно найти равновесие между близостью и расстоянием - это улучшит и взаимоотношения, и самочувствие детей.
Желательная модель поведения для преодоления кризиса
Результаты Стресс-термометра BENU Aptiekaпоказывают, что 10% респондентов во время кризиса Covid-19 ссорятся меньше, чем обычно. Доктор Бисениеце поясняет, что это семьи, в которых взрослые нашли способ, как обеспечить равновесие между близкими отношениями и индивидуальностью. Это значит, что в семье - каждый сам по себе и делает свои дела, не мешает другим и считается с их потребностями.
То есть члены семьи проводят время вместе и по отдельности, учитывая при этом интересы друг друга. Взрослые уважают друг друга, говорят о том, что они думают, чувствуют, делятся размышлениями и переживаниями.
В семье разработана система ценностей и существуют определенные правила.
Дети получают эмоциональное тепло и чувство безопасности. Родители хорошо сотрудничают и проявляют единодушие в основных вопросах воспитания. Они обсуждают с детьми их слабые и сильные стороны и то, как эти сильные стороны можно развивать. Дети учатся разрешать конфликты и справляться с трудностями. Несмотря на трудности, семья обеспечивают взаимную поддержку и автономию каждого члена семьи. В конфликтах удается достигнуть компромисса. Семья хочет развиваться - дать возможность каждому члену семьи удовлетворить свою потребность в росте и развитии в различных сферах.
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