Как ссоры родителей влияют на самочувствие детей?

Доктор Бисениеце объясняет, что ребенку необходимы безопасная среда и люди, которым можно доверять. Ребенку необходимо также ощущение того, что есть взрослый, который за него отвечает, который удовлетворит его потребности в безопасности и чувстве принадлежности. Взрослые обеспечивают физиологические потребности ребенка - пищу, покой, сон, тепло и прохладу, контакт с природой и окружающей средой. По мере роста ребенок сможет научиться понимать то, что он воспринимает и чувствует, и продолжать удовлетворение своих потребностей в познании окружающего мира, делать то, что ему нравится, удовлетворять свою потребность в самореализации и самостоятельности.Взрослые помогают ребенку преодолеть страх и не быть отвергнутым или брошенным. Этот страх,как сейчас объясняют, ребенок наследует от предков вместе с глубоко укоренившейся боязнью потерять связь, обеспечивающую принадлежность и сотрудничество, а значит– и выживание в этом небезопасном мире.Ребенку также необходимо, чтобы родители, бабушки и дедушки, другие взрослые признавали его реальность, принимали и оценивали умения ребенка. От отношения взрослых у ребенка создается ощущение – я хороший, правильный и любимый, будучи таким, какой я есть. В глубине души каждый ребенок стремится к близости и любви, но он также боится и проявляет защитную реакцию, которая оберегает его от разочарования и боли. Дети чувствуют себя в безопасности и могут развиваться, если: