В России по подозрению в педофилии задержан уроженец Эстонии

"В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовных дел о совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержаны четверо местных жителей", - указано в сообщении для СМИ Следственного Комитета Российской Федерации.

Тем временем питерское издание "Фонтанка" пишет, что 30 мая сотрудники уголовного розыска застали в съемной квартире на улице Тамбасова 59-летнего начальника радиостанции научно-исследовательского судна "Профессор Логачев" с двумя школьниками.

Задержаны также 54-летний охранник автостоянки в Кировском районе, 32-летний местный рок-музыкант и 37-летний уроженец Эстонии.

Как пишет Rus.Postimees, по версии следствия, уроженец Эстонии на протяжении как минимум года совершал в отношении двух 12-летних подростков насильственные действия сексуального характера. Группировка действовала в течение семи лет, с 2013 года.

В ходе проведения обысков изъяты фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера, тетради, блокноты, мобильные телефоны, электронные носители, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия