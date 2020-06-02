Мэй Маск появилась на свет в ЮАР, рано вышла замуж, родила троих погодок - Илона, Кимбала и Тоску - а в 31 год смогла найти в себе силы уйти от мужа-тирана. Жизнь не повернулась к ней спиной: она стала не только знаменитой моделью и диетологом, но и воспитала троих успешных детей.

"Мои 20 были ужасны. Муж унижал и бил меня.

Мои 30 были не проще - я развелась и осталась одна с тремя детьми.

В 40 лет я переехала на другой континент и начала жизнь с чистого листа.

В 50 пыталась открыть свой бизнес в Нью-Йорке.

В 60 жизнь более или менее пришла в равновесие: дети, внуки, работа.

А теперь, в 70, я востребована и счастлива как никогда".

***

У детей Мэй разные интересы, но все они смогли добиться успеха. Илона Маска - изобретателя, инженера и предпринимателя, который планирует колонизировать Марс, - представлять не нужно. Младший брат Кимбал является владельцем сети ресторанов The Kitchen, а сестра Тоска - голливудский режиссер и продюсер.

Как ей это удалось добиться таких успехов и воспитать детей, говорится в книге "Женщина, у которой есть план". Кратко рассказываем о самых ярких моментах и воспоминаниях из жизни женщины.

О родителях, детстве и риске

У родителей Мэй был самолет, и они обожали приключения, летая через ряд стран и континентов. Самолет был небольшим с пропеллерами и полотняной обшивкой, на его борту не было ни спутникового навигатора, ни радиопередатчика. Родители брали пятерых (!) детей каждую зиму путешествовать вместе. По признанию Маск, только сейчас она понимает, насколько рискованно было пересекать пустыню Калахари в поисках "Затерянного города" с компасом и трехнедельным запасами провизии. Хотя Мэй отмечает, что родители тщательно планировали поездки, а семейный девиз гласил: "Жить с риском и здравым смыслом".

"Я готова рисковать, если знаю, что как следует подготовилась",

- такой вывод сделала звездная мама.

С огромной любовью отзывается женщина о своем отце, отмечая, что он был "бесстрашным и неугомонным". Он учил детей своим примером, упорно работая.

О людях

"Мы с родными всегда шутим, что не подозревали, какими подлыми бывают люди, пока не уехали из дома!" - призналась Маск в своей автобиографии. Поясняет она такое незнание, тем, что внутри семьи царили доброта и забота, а попав во внешний мир, ребята неоднократно сталкивались с действительностью. И не всегда она была доброй.

"Я верила, что каждый наделен добротой от природы. Естественно, я поплатилась за наивность",

- рассказала Мэй, отметив, что ей потребовались годы, чтобы стать осторожней.

О браке и разводе

"Если вы несчастливы в отношениях, то что потеряете, разорвав их? Если вы не можете изменить партнера (а вы пытались это сделать), то нет причин лишать себя счастья на всю оставшуюся жизнь", - призналась Мэй.

Как отмечает мама двух сыновей и дочери - дети были самым лучшим, что она могла сделать, однако брак был ошибкой. После развода Мэй с детьми поселилась в Дурбане (ЮАР) в общежитии для врачей. Детская была в спальне, а Мэй спала в гостиной, которая была по совместительству и кухней. Как отмечает модель и диетолог, семье приходилось ютится в небольших квартирах неоднократно, но это было лучше, чем жить и вспоминать о мучениях с тираном. Радости семья находила не в квадратуре жилплощади, а совсем в других вещах:

"Да, мы с детьми часто питались бутербродами с арахисовым маслом. Да, мы постоянно ели фасолевый суп. Ну и что с того? Мы любили друг друга. Нам было весело вместе. Это самое главное.

"Семья - это главное"

"Когда я разводилась, мать сказала мне: "Семья - это главное". Она имела в виду, что дети всегда должны быть на первом месте. Я терпела брак ради детей. И ради них же я потом развелась", - рассказала Мэй, отметив, что это теперь девиз всей ее семьи. Большое семейство периодически старается собираться вместе. Несмотря на то, что это трудно - это дело принципа. Но главное - во время встреч можно заниматься всем, чем угодно, тебя ни к чему не обязывают.

"Когда в плане есть групповые развлечения, в них можно участвовать, а можно и нет. Если хочешь зависнуть с телефоном - пожалуйста. Хочешь посидеть за ноутбуком - да сколько угодно",

- поделилась Маск.

Если говорить о том, что именно женщина пыталась воспитать в своих детях, то это то, чему ее учили и родители: самостоятельность, доброта, честность, рассудительность и вежливость, трудолюбие и отзывчивость. Знаменитая мама всегда старалась относится к своим детям как ко взрослым, с уважением. Она не занималась проверкой домашних работ детей и, как сама отмечает, - не прогадала:

"Я думаю, что и мы с сестрами и братьями, и мои дети только выиграли оттого, что с раннего возраста приучились к ответственности".

В университеты дети тоже сами отправляли документы и заявления, Маск не контролировала выбор детей.

О воспитании детей

Жизнь женщины не всегда была похожа на сказку. Мэй отмечает, что ее дети всегда видели и знали, сколько ей приходилось работать, чтобы выживать и обеспечить основные потребности. Она считает, что если дети не приучены к роскоши, то смогут выжить.

Маск призналась, в чем секрет успеха. Женщина делала со своими детьми то же самое, что и ее родители с ней: просто позволяла им заниматься любимым делом.

Не забыла Маск упомянуть и о шалостях детей (хотя она отмечает, что наверняка не о всех и знает).

Как-то раз дети засунули небольшую петарду мужчине, с которым она встречалась (дети его недолюбливали), в сигареты. При поджоге сигареты - случился маленький взрыв. Дети смеялись, забавно было и ей самой. Женщина честно рассказала, что детей так и не наказали. Хотя мужчине было не до смеха.

Учила Мэй детей и говорить в слух о том, чего они хотят. Тут ей вспомнился случай, который навсегда остался в памяти ее дочери Тоски. Когда девочке было 11, мама отвела дочь на концерт ее любимой певицы Лоры Брэниган. После того концерта у девочки остался снимок поющей на сцене Лоры. А на следующий день они пошли в ресторан, где встретили ту самую Лору. Тоска мечтала взять автограф, но боялась. Тогда-то мама и сказала:

"Если ты не подойдешь, то точно его не получишь. Но если попросишь, то есть шанс, что она согласится. Тебе ответят либо "нет", либо, что вполне возможно, "да".

Что случилось потом, можно не рассказывать. Ребенок получил заветный автограф, был счастлив и запомнил эту историю на всю жизнь.

Еще один важный момент - решения должны быть собственными. Ваши дети - остаются для вас детьми всегда. Так Мэй вспоминает случай, как в свои 37 лет Тоска решила завести детей. Начинать с кем-то отношения только для оплодотворения она не хотела. Тоска сказала семье, что хочет сделать ЭКО и самостоятельно воспитывать детей. Родные ее поддержали, но были люди, которые отговаривали:

"Само собой, рождение детей - это серьезная перемена в жизни, каким бы ни было ваше семейное положение. Помню, что я просто произнесла: "Вперед! Я помогу тебе выбрать донора спермы!" А еще я рассказала ей, что куда проще будет обойтись без участия мужчины, - и с этим она согласна до сих пор".

О труде и успехе

Сама Мэй честно говорит, что ее всю жизнь окружали благоприятные условия, прекрасные и любящие родители, давшие образование. Однако спустя время женщина снова пошла учиться, но за свой счет. А свой бизнес Маск смогла построить благодаря упорному труду.

Говоря о моделинге, женщина призналась, что ей просто повезло с генами. Эта работа приносила ей небольшой доход, только в качестве дополнения к основному. Но сейчас, в ее 72 года - это уже солидный доход. В настоящее время Маск, чтобы выглядеть хорошо и быть здоровой тратит немало усилий.

"Если вам не повезло с исходными данными, найдите то, к чему у вас есть способности, и трудитесь изо всех сил. Рассказывайте об этом в социальных сетях и всем, кто вас окружает. Иногда даже стоит забыть о том, с чего вы начинали. Есть такая пословица:

"В двадцать один год вы уже не сирота". Она означает, что вы сами ответственны за свою дальнейшую жизнь. Чем больше вы трудитесь, тем проще удаче вас повстречать".