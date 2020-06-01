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"Майданов не будет!": Лукашенко прокомментировал акции протеста в Беларуси

"Майданов не будет!": Лукашенко прокомментировал акции протеста в Беларуси

В Минске и нескольких других городах Беларуси несколько тысяч человек вышли на улицу в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны. В Минске в акции приняли участие более 2 тысяч человек.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. В них принимает участие действующий президент Александр Лукашенко. Он пришел к власти в 1994 году и несколько раз менял Конституцию, чтобы оставаться на президентском посту.

Лукашенко заявил, что в стране не будет "майданов", и высказал мнение, что в среде белорусской оппозиции "нет ни Зеленских, ни Пашинянов". Слова Лукашенко прозвучали на встрече с главой Комитета государственной безопасности страны Валерием Вакульчиком, которая прошла на фоне роста протестной активности в Беларуси в преддверии намеченных на август президентских выборов.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", – заявил Лукашенко.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 01.06.2020

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