Вт, 2.06.2020
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Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Роман Абрамович

ФОТО: GLYN KIRK / AFP

В январе этого года российский миллиардер Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле. 

По информации издания The Globes, которое ссылается на источник, знакомый со сделкой, Абрамович купил виллу в курортном городе Герцлия-Питуах в 15 километрах от Тель-Авива.

Сумма -  226 миллионов шекелей (примерно 58 млн евро). Площадь участка — 9,5 тысячи квадратных километров, пишет "Дождь". 

Ранее внушительная часть территории принадлежала гражданину Великобритании Алану Говарду, сооснователю хедж-фонда Brevan Howard. Он приобрел ее в 2006 году за 9 миллионов долларов.

В мае 2018 года Абрамович стал гражданином Израиля.

За последние годы он приобрел в этой стране три крупных недвижимых объекта, например, в 2015 году - земельный участок с отелем за 27 млн евро, в прошлом году - здание за более чем 50 млн евро. 

Издание Forbes оценивает состояние Романа Абрамовича в 11,3 миллиарда долларов (порядка 10 млрд евро). Он занимает десятое место в рейтинге богатейших россиян, который составляет журнал. 

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