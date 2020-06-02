Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

По информации издания The Globes, которое ссылается на источник, знакомый со сделкой, Абрамович купил виллу в курортном городе Герцлия-Питуах в 15 километрах от Тель-Авива.

Сумма - 226 миллионов шекелей (примерно 58 млн евро). Площадь участка — 9,5 тысячи квадратных километров, пишет "Дождь".

Ранее внушительная часть территории принадлежала гражданину Великобритании Алану Говарду, сооснователю хедж-фонда Brevan Howard. Он приобрел ее в 2006 году за 9 миллионов долларов.

В мае 2018 года Абрамович стал гражданином Израиля.

За последние годы он приобрел в этой стране три крупных недвижимых объекта, например, в 2015 году - земельный участок с отелем за 27 млн евро, в прошлом году - здание за более чем 50 млн евро.

Издание Forbes оценивает состояние Романа Абрамовича в 11,3 миллиарда долларов (порядка 10 млрд евро). Он занимает десятое место в рейтинге богатейших россиян, который составляет журнал.