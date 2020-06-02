Приложение "Останови Covid" скачали десятки тысяч латвийцев

Приложение стало самым популярным в Латвии. В каких конкретно городах и регионах его больше всего скачивали, информации нет.

Как уже сообщал RUS TVNET, с 29 мая жителям Латвии бесплатно и на добровольной основе доступно разработанное представителями латвийской сферы ИКТ и науки приложение для фиксации контактов Apturi Covid.

Оно создано для Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC), чтобы помочь жителям безопасным и удобным способом ограничить дальнейшее распространение вируса в Латвии.

Не разглашая идентичность и местонахождение пользователя, приложение в случае заболевания позволит проинформировать всех, кто также пользуется этим приложением и с кем больной вступал в близкий контакт.

Приложение работает с использованием технологии Bluetooth, и доступно для устройств с операционными системами iOS и Android.