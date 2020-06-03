Джордж Флойд и расизм в США

За всю историю Соединенных Штатов на агрессию полиции жаловалась ни одна группа меньшинств. В первой половине 20-го века это были евреи и мигранты из южной и восточной Европы, в то время как в 1960-х на преследование со стороны полиции жаловалось сообщество ЛГБТ. В 1969 году произошла кульминация - беспорядки в Стонуолле, которые начались с полицейского рейда в гей-клубе. После террористических актов 11 сентября 2001 года мусульмане, проживающие в Соединенных Штатах, возмущались, что стали объектом жестокости полиции и необоснованных арестов и инспекций.

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Тем не менее в течение десятилетий случаи излишней жестокости со стороны полиции во время задержания были наиболее распространенными именно среди афроамериканцев. По этой причине уже с 1960-х годов в городах США проходят акции протеста и бунты. В 1991 году житель Лос-Анджелеса снял со своего балкона, как полиция жестоко избивала не вооруженного Родни Кинга, и отправил запись на местное телевидение.

Год спустя, когда три сотрудника полиции были оправданы, в Лос-Анджелесе вспыхнули крупнейшие на то время беспорядки, в результате которых за шесть дней были убиты более 50 человек и еще 2300 ранены.

В 2014 году в Фергюсоне, штат Миссури, полиция застрелила 18-летнего Майкла Брауна, который не был вооружен. Это привело к очередным протестам и беспорядкам. После убийства Брауна возникло движение Black Lives Matter. В июле 2016 года в Батон-Руж, штат Луизиана, полиция застрелила Алтона Стерлинга, а в Сентентоне, штат Миннесота, - Филандо Кастила. В том же месяце произошли ответные нападения на полицию - пятеро белых полицейских были застрелены во время акции протеста в Далласе, а трое во время вооруженного нападения в Батон-Руж.

На фоне этих событий - и многих других подобных случаев, не перечисленных в этой статье, - полиция США стала более милитаризированной - стражам порядка выдали оборудование и оружие, оставшиеся от вооруженных сил. Хотя первоначальная цель подразделения SWAT заключалась в том, чтобы помогать обуздывать насильственные беспорядки и задерживать чрезвычайно опасных преступников, их услуги все чаще стали использовались в операциях, связанных с наркотиками. Недавние исследования показывают, что военизированные полицейские подразделения чаще отправляют в районы с большим количеством этнических меньшинств, однако присутствие такой сильно вооруженной полиции не уменьшает преступность и не защищает самих полицейских.

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"За сменой оборудования слишком часто следуют соответствующая смена отношения - полиция начинает считать, что "воюет" с местными общинами, а не является государственным органом, которому поручено обеспечивать их безопасность", - заявил Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU).