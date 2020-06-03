Джордж Флойд и расизм в США

После того как в Миннеаполисе во время ареста был убит Джордж Флойд, в нескольких городах США, в основном днем, начали проходить мирные протесты против жестокости полиции, которые ночью перерастали в ожесточенные беспорядки. Однако обсуждения этих событий, особенно те, которые происходят в публичном пространстве Латвии, лишены контекста, без которого невозможно понять, что на самом деле сейчас происходит в США.
Эра рабства в США началась еще в 17 веке. В течение следующих двух с половиной веков людей, ввезенных из Африки, покупали, продавали и дегуманизировали. Пока их бесплатный труд на плантациях и в других местах увеличивал благосостояние владельцев и страны в целом, они были лишены даже права контролировать собственную жизнь.
В 1865 году была принята 13-я поправка к Конституции США, отменяющая рабство.
Бывшие рабы формально получили право на гражданство, а так же право голоса, но на самом деле они часто нарушались, и на юге Соединенных Штатов действовали различные законы, ограничивающие экономические и политические возможности чернокожего населения. Плюс ко всему, на юге стали более активными движения, отстаивающие превосходство белых, например, Ку-клукс-клан.
Были приняты законы расовой сегрегации, которые действовали последующее столетие. Сегрегация касалась важнейших сфер жизни - мест проживания, школ, общественных мест. Школы для чернокожих не могли быть должным образом профинансированы, не имели библиотек и ресурсов. Сегрегация также произошла в колледжах. В некоторых штатах были запрещены браки, совместное проживание и половые отношения между представителями разных рас.
В нескольких городах вступили в силу так называемые законы о "зонировании", которые не позволяли чернокожим семьям переезжать в районы, где большинство населения было белым.
В 20-м веке около шести миллионов афроамериканцев переехали из южной части Соединенных Штатов на исторически менее расистский север, но и там они столкнулись с подобной дискриминацией. До конца 1940-х годов на севере еще можно было найти кафе и другие предприятия, где на двери висела табличка "Whites Only" ("Только для белых"). Даже после исчезновения этих дискриминирующих признаков, отношение общества к чернокожим все еще оставалось прежним.
В период после отмены рабства, ряд различных введенных законов лишь усиливали различия между черными и белыми. Например, закон, предложенный президентом Гарри Трумэном в 1949 году, согласно которому государство субсидировало жилье только для белых ветеранов Второй мировой войны. Это привело к тому, что белые люди переехали в пригород с лучшими условиями жизни, в то время как черные остались в городах. Последствия этой политики - так называемые white flight - были описаны в книге бывшей первой леди США Мишель Обамы, которая является потомком рабов. Ее детские воспоминания включают исчезновение светлокожих и богатых темнокожих семей из ее родного Чикаго, что постепенно привело к закрытию хороших школ и отсутствию работы - на их места пришли апатия и бедность.
Еще в 1955 году Роза Паркса была задержана за то, что отказалась уступить место в автобусе белому человеку. И хотя этот случай не стал исключением, он дал толчок движению за права черных. Благодаря Мартину Лютеру Кингу и другим активистам в 1964 году был принят закон о гражданских правах, который запрещал дискриминацию и сегрегацию. Однако на практике эти феномены не исчезли, поскольку долгосрочная политика сегрегации привела к различиям в условиях жизни, образовании и социальном статусе.
За всю историю Соединенных Штатов на агрессию полиции жаловалась ни одна группа меньшинств. В первой половине 20-го века это были евреи и мигранты из южной и восточной Европы, в то время как в 1960-х на преследование со стороны полиции жаловалось сообщество ЛГБТ. В 1969 году произошла кульминация - беспорядки в Стонуолле, которые начались с полицейского рейда в гей-клубе. После террористических актов 11 сентября 2001 года мусульмане, проживающие в Соединенных Штатах, возмущались, что стали объектом жестокости полиции и необоснованных арестов и инспекций.
Тем не менее в течение десятилетий случаи излишней жестокости со стороны полиции во время задержания были наиболее распространенными именно среди афроамериканцев. По этой причине уже с 1960-х годов в городах США проходят акции протеста и бунты. В 1991 году житель Лос-Анджелеса снял со своего балкона, как полиция жестоко избивала не вооруженного Родни Кинга, и отправил запись на местное телевидение.
Год спустя, когда три сотрудника полиции были оправданы, в Лос-Анджелесе вспыхнули крупнейшие на то время беспорядки, в результате которых за шесть дней были убиты более 50 человек и еще 2300 ранены.
В 2014 году в Фергюсоне, штат Миссури, полиция застрелила 18-летнего Майкла Брауна, который не был вооружен. Это привело к очередным протестам и беспорядкам. После убийства Брауна возникло движение Black Lives Matter. В июле 2016 года в Батон-Руж, штат Луизиана, полиция застрелила Алтона Стерлинга, а в Сентентоне, штат Миннесота, - Филандо Кастила. В том же месяце произошли ответные нападения на полицию - пятеро белых полицейских были застрелены во время акции протеста в Далласе, а трое во время вооруженного нападения в Батон-Руж.
На фоне этих событий - и многих других подобных случаев, не перечисленных в этой статье, - полиция США стала более милитаризированной - стражам порядка выдали оборудование и оружие, оставшиеся от вооруженных сил. Хотя первоначальная цель подразделения SWAT заключалась в том, чтобы помогать обуздывать насильственные беспорядки и задерживать чрезвычайно опасных преступников, их услуги все чаще стали использовались в операциях, связанных с наркотиками. Недавние исследования показывают, что военизированные полицейские подразделения чаще отправляют в районы с большим количеством этнических меньшинств, однако присутствие такой сильно вооруженной полиции не уменьшает преступность и не защищает самих полицейских.
"За сменой оборудования слишком часто следуют соответствующая смена отношения - полиция начинает считать, что "воюет" с местными общинами, а не является государственным органом, которому поручено обеспечивать их безопасность", - заявил Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU).
Полиция с военной техникой и Национальная гвардия и в настоящее время участвуют в борьбе с беспорядками в Миннеаполисе и других городах. В отличие от предыдущих бунтов, на этот раз президент США не пытается деэскалировать конфликт, а явно его разжигает еще больше. 30 мая, после того, как демонстранты собрались возле Белого дома, Трамп, по-видимому, приглашая своих сторонников принять участие в протестах, написал в Twitter: "Сегодня вечером, как я понимаю, будет ночь MAGA в Белом доме???"
За прошедшие сутки риторика Трампа и министра обороны США Марка Эспера приобрела более военный тон. Когда Трамп перед тем, как идти в ближайшую церковь, произносил речь в саду Белого дома, оттуда при помощи слезоточивого газа были выгнаны мирные демонстранты.
Трамп публиковал направленные против СМИ твиты, пока полиция продолжала расправляться с освещающими события журналистами. На момент написания данной статьи журналист Bellingcat Ник Уотерс собрал более 100 случаев арестов сотрудников СМИ. Некоторые из них были обстреляны резиновыми пулями.
Hey folks, took a tracer found to the face (I think, given my backpack) and am headed into surgery to see if we can save my left eye— Linda Tirado (@KillerMartinis) May 30, 2020
Am wisely not gonna be on Twitter while I’m on morphine
Stay safe folks pic.twitter.com/apZOyGrcBO
A sheriff joined a protest in Flint, Michigan, after speaking with demonstrators who were met by police officers in riot gear, according to CNN affiliate WEYI.— CNN (@CNN) June 1, 2020
"I want to make this a parade, not a protest," Genesee County Sheriff Chris Swanson said. https://t.co/zy6p5QbSLH pic.twitter.com/1Cgce89VP1
In several cities, images emerged of police officers joining demonstrators during their protests over the death of George Floyd, marching with them and kneeling in solidarity. One police chief told @ABC "it's a partnership with the community." https://t.co/rRhAcwRmU6 pic.twitter.com/dVBBSO2H4Z— ABC News (@ABC) May 31, 2020
Убийство Джорджа Флойда было не единственной искрой, разжегшей протесты и беспорядки последних дней. В феврале в Джорджии был застрелен 25-летний Ахмуд Арбери. В мае появилось видео его убийства - за Арбери погнались двое белых вооруженных мужчин (один из них бывший офицер полиции), но в результате погони застрелили его. Нападавшие были арестованы только в мае, когда на это дело обратило внимание издание The New York Times.
В марте, во время неудачной полицейской операции в Кентукки, была застрелена Бреон Тейлор. Полиция ворвалась в дом работницы скорой помощи и ее сожителя. Подумав, что это грабители, женщина в целях самообороны начала стрелять в сторону полицейских, после чего те произвели 20 выстрелов "в слепую", застрелив Тейлор. Это была антинаркотическая операция, однако никаких наркотиков в квартире обнаружено не было.
Независимо от того, в каких преступлениях человек подозревается, каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство и соответствующее наказание.
Не считая дела Джорджа Флойда, это всего лишь два наиболее резонансных случая за этот год, когда были убиты двое темнокожих. Конечно, бунты никак не решат данную проблему. Улучшить ситуацию, вероятно, сможет только реформа полиции и другие институциональные реформы, но они требуют политической воли, которая, в свою очередь, требует широкой общественной поддержки. Активисты годами "трубят" о случаях насилия: некоторые афроамериканские спортсмены становятся на одно колено во время исполнения гимна США (за что часто осуждаются обществом), организуются протесты, пишутся книги и создаются многочисленные кампании. Напряженность в Соединенных Штатах дошла до такой степени, что мирные протесты превратились в непродуктивные, нежелательные бунты. Но бунты - это не вся история.
Галерея: Протесты и погромы в США
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