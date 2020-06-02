В Латвии появятся пять новых городов

Во вторник, 2 июня, Сейм Латвии поддержал идею о присвоении Кокнесе и Иецавес 1 июля 2021 года статуса города. Адажи, Марупе и Кекава станут городами на год позже, сообщил агентству LETA глава парламентской комиссии по вопросам административно-территориональной реформы Артур Том Плешс.
Касательно присвоения статуса города Адажи, Марупе и Кекаве в законе не прописано, но поддержанная парламентариями редакция создана совместно с Юридическим бюро Сейма.
Эти самоуправления не выразили особого восхищения новым статусом, указав на сопутствующие сложности для предприятий, сказал Плешс.
Сейм во вторник рассматривал и другие вопросы, связанные с АТР. Сейчас идет окончательное чтение масштабной административно-территориональной реформы.
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