Вт, 2.06.2020
После успешного полета Dragon США, скорее всего, будут сворачивать сотрудничество с Россией в пилотируемой космонавтике. Новые американские корабли в два раза более вместительные, они более современные и комфортные. Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики

В Латвии появятся пять новых городов

Иецава

ФОТО: Zane Bitere / LETA

​Во вторник, 2 июня, Сейм Латвии поддержал идею о присвоении Кокнесе и Иецавес 1 июля 2021 года статуса города. Адажи, Марупе и Кекава станут городами на год позже, сообщил агентству LETA глава парламентской комиссии по вопросам административно-территориональной реформы Артур Том Плешс. 

Касательно присвоения статуса города Адажи, Марупе и Кекаве в законе не прописано, но поддержанная парламентариями редакция создана совместно с Юридическим бюро Сейма.

Эти самоуправления не выразили особого восхищения новым статусом, указав на сопутствующие сложности для предприятий, сказал Плешс. 

Сейм во вторник рассматривал и другие вопросы, связанные с АТР. Сейчас идет окончательное чтение масштабной административно-территориональной реформы. 

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ