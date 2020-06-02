В Латвии появятся пять новых городов

​Во вторник, 2 июня, Сейм Латвии поддержал идею о присвоении Кокнесе и Иецавес 1 июля 2021 года статуса города. Адажи, Марупе и Кекава станут городами на год позже, сообщил агентству LETA глава парламентской комиссии по вопросам административно-территориональной реформы Артур Том Плешс.