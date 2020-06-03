Пропавший без вести мужчина найден мертвым

В сентябре прошлого года Госполиция объявила о поиске пропавшего в Вентспилсе Энока Зуймача. 3 июня Госполиция распространила сообщение о том, что мужчину 1960 года нашли мертвым.
Останки мужчины обнаружили несколько месяцев назад. Представитель Госполиции Мадара Шершнева пояснила, что информируют об этом только сейчас, так как на проведение экспертиз и установление личности потребовалось время.
Информацию о пропаже мужчину полиция получила 23 сентября 2019 года. Энок Зеймач вышел из своего дома в Вентспилсе 14 сентября и не вернулся.
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