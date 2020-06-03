Автомобиль здесь гость. В Сигулде появилась улица, где преимущество у велосипедистов

Машина на велоулице - гость. С таким девизом в Сигулде стартовал пилотный проект. В Латвии появилась улица, на которой преимущество в движении у велосипеда, а не автомобиля.
На улице нет никаких велодорожек - и машины, и велосипедисты едут друг за другом, максимально допустимая скорость - 30 км/ч. Улица изменилась примерно неделю назад - по наблюдениям журналистов TV3, автоводители едут осторожно, а некоторые велосипедисты еще не решаются выехать на проезжую часть и остаются на тротуаре.
Опрошенные жители - и автоводители, и велосипедисты, говорят, что им еще предстоит привыкнуть к организации движения на улице Пилс.
Например, автоводитель Эгил сразу не понял, как проехать по улице, если на покрытии нарисован велосипед. "Это показалось странным, что можно ехать и на машине, хотя нарисовано, что это велополоса", - поделился он с журналистами.
Местное самоуправление осознает, что впереди предстоит работа с жителями - нужно разъяснить принципы использования экспериментальной велодороги. Подробности смотрите в сюжете.
Видео: Сюжет TV3 о велоулице в Сигулде
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