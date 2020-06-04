Она гордится своими формами и учит этому других: модель plus size Эшли Грэм

Стать моделью при весе 91 кг и росте 175 см? Запросто! (но на самом деле не очень). Знакомьтесь, - это Эшли Грэм, она модель "plus size" и невероятный мотиватор для многих девушек по всему миру!

Будущая звезда моделинга появилась на свет 30 октября 1987 года в городке Линкольн, что в Небраске.

Уже с ранних лет над девочкой шутили одноклассники, высмеивая ее нестандартную фигуру. Родители тоже не поддерживали дочь, постоянно отмечая ее излишний вес. Эшли плакала, но в глубине души всегда мечтала о профессии модели, что тогда казалось нереальным. Но судьба решила иначе.

Моделинг

В 2000 году к 12-летней Эшли в торговом центре подошел представитель одного из модельных агентств. Именно нестандартная внешность и привлекла его внимание. Девочка прошла кастинг и уже скоро приняла участие в фотосъемках для компании Wilhelmina Models.

Сперва Эшли не была сильно востребована, однако девушка не собиралась отказываться от мечты.

Через два года настойчивость и ее вера в себя были вознаграждены: Эшли стала сотрудничать с модельным агентством Ford Models, что и послужило отправной точкой успеха девушки.

Фотосессии с Грэм начали появляться на обложках популярных журналов для подростков, ее стали узнавать.

Еще одним важным этапом в карьере Грэм стало появление ее снимка в журнале Glamour в 2009-м. Эта фотосессия (в ней приняли участие еще несколько нестандартных моделей) стала одной из первых для моделей plus size. Проект вышел под названием "Эти тела прекрасны в любом размере".

Еще через год, в 2010-м, Эшли позвали принять участие в рекламной кампании бренда джинсовой одежды Levi’s. Девушка стала лицом кампании для тех, чей вес далек от идеального.

Согласно мнению модели, полные люди ни за что не должны думать, что модная одежда - не для них. Звезда готова вдохновлять на собственном примере тех девушек, кто думает иначе. Хотя Эшли и признается, что до модельной карьеры тоже стеснялась своих форм и надевала одежду, которая скрывала ее полноту.

Вдохновляющая речь Эшли Грэм:

Со временем Эшли Грэм стали все чаще узнавать, о ней начали говорить даже те, кто никогда раньше не интересовался модельным бизнесом.

В 2012-м Эшли Грэм заключила контракт с брендом Marina Rinaldi, что послужило еще одним толчком к ее узнаваемости.

Помимо этого, в тот же год девушка впервые стала участницей так называемой особенной Недели моды, которая посвящена одежде для людей с большими размерами.

На этом показе Грэм нарекли лучшей манекенщицей (признание FFFWeek считается "Оскаром" в plus size индустрии).

Через год модель открыла собственное дело: выпустила коллекцию нижнего белья для полных женщин. Эта линейка стала очень популярной, а сама Эшли объясняет это тем, что кто, как не полная женщина, учтет все нюансы при разработке подобного белья.

2014-й год стал для девушки тоже знаковым, она появилась на экранах канала MTV, снявшись в популярном шоу "Невозможное возможно". Там она примерила на себя роль наставника начинающих моделей plus size.

Так, за все время, девушка уже успела побывать на страницах таких изданий как Harper’s Bazaar, Sports Illustrated Swimsuit, Glamour, Elle UK, Vogue, O Magazine, Latina. А уже в 2016 году девушка поработала с компаниями Forever 21, Nydj и Addition Elle.

В 2017 году Эшли дефилировала на подиуме Michael Kors во время нью-йоркской Недели моды, а также стала судьей телешоу "Топ-модель по-американски".

Личная жизнь

Личная жизнь звезды тоже сложилась удачно и счастливо. Муж Эшли Грэм - оператор и видеограф Джастин Ирвин.

Пара познакомилась в 2009 году в церкви. С тех пор возлюбленные всегда вместе. Свадьба прошла в 2010-м. Муж девушки тоже является сторонником положительного отношения к полноте. Джастин - приверженец идей движения "Здоровье при любом размере".

Что сейчас?

В настоящее время Эшли Грэм продолжает сниматься, не отказываясь от фотосессий.

В январе этого года модель родила сына Исаака. А совсем недавно девушка первый раз после родов приняла участие в фотосессии, появившись на июльской обложке британской версии Harper’s Bazaar.

На кадрах модель предстала в объективе своего мужа. Грэм позировала в белоснежном платье-рубашке: она кормила грудью малыша.

В свою очередь, в интервью Эшли призналась, что во время беременности она неожиданно для самой себя столкнулась с массой переживаний. Звезда всегда боролась за любовь к себе в любом теле, однако не сразу смогла принять изменения внешности:

"Я думала: "А как же все те вещи, которые я себе говорила? Аффирмации, с которыми я жила?" Ничего из этого не имело значения, потому что мое тело менялось так внезапно".

Кроме того, Эшли много времени проводит в спортзале, вызывая опасения поклонников, которые думают, что она хочет похудеть. По словам же самой модели, она тренируется, только чтобы быть здоровой, сильной и энергичной.