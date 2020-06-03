Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, сообщает БЕЛТА.
Утром в среду, 3 июня, Лукашенко провел совещание, в ходе которого обсуждались предложение по новому составу правительства.
Предстоящую отставка Кабинета министров глава государства связал с предстоящими выборами президента Беларуси.
"Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует", - отметил Лукашенко.
По его словам, масштабные изменения в составе правительства нежелательны еще и ввиду текущего момента - кризиса, связанного с пандемией Covid-19.
"Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать", - заявил Лукашенко.
Выбора президента Беларуси запланированы на 9 августа. Александр Лукашенко будет баллотироваться на них в шестой раз.
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