Ср, 3.06.2020
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Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку

ФОТО: AP/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, сообщает БЕЛТА.

Утром в среду, 3 июня, Лукашенко провел совещание, в ходе которого обсуждались предложение по новому составу правительства.

Предстоящую отставка Кабинета министров глава государства связал с предстоящими выборами президента Беларуси.

"Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует", - отметил Лукашенко.

По его словам, масштабные изменения в составе правительства нежелательны еще и ввиду текущего момента - кризиса, связанного с пандемией Covid-19. 

"Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать", - заявил Лукашенко.

Выбора президента Беларуси запланированы на 9 августа. Александр Лукашенко будет баллотироваться на них в шестой раз.

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