У Джорджа Флойда, погибшего при задержании, обнаружили Covid-19

Джордж Флойд, погибший при задержании в Миннеаполисе, был заражен Covid-19, пишет NBC News со ссылкой на результаты вскрытия.
В то же время отмечается, что впервые тест Флойда на коронавирус оказался положительным 3 апреля - практически за два месяца до его смерти.
Напомним, судебно-медицинская экспертиза выявила, что причиной смерти Джорджа Флойда стала остановка сердца и дыхания, вызванная сдавливанием шеи полицейским.
Помимо этого в ходе экспертизы стало известно о наличии у Флойда гипертонической болезни сердца, интоксикации фентанилом и недавнем употреблении метамфетамина.
- Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота. При задержании полицейский давил на его шею, пока он лежал лицом вниз на асфальте.
- Убийство Джорджа Флойда вызвало по всем США массовые протесты и беспорядки, а также акции солидарности в других странах.
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